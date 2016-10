Ferienkinder packen an

erschienen am 13.10.2016



Alle sind dabei: Die Kinder, die derzeit bei VW ihre Herbstferien verbringen, haben gestern mit Hilfe von Erwachsenen zehn Bäume unweit der Sporthalle Mosel gepflanzt. Insgesamt 26 Mädchen und Jungen im Alter von sechs bis 13 Jahren packten dabei als kleine Klimabotschafter an. Die Pflanzaktion war Teil der weltweiten Initiative "Plant for the Planet" (zu Deutsch: Pflanze für den Planeten), an der sich VW Zwickau jetzt zum zweiten Mal beteiligt hat. Die Kinder der Mitarbeiter hatten sich zuvor mit Ursachen und Folgen der Klimakrise beschäftigt. Die Idee hinter der Pflanzaktion: Die Jungen und Mädchen sollen nicht nur das Fahrzeugwerk kennenlernen, sondern auch Gutes tun. Die Ferienbetreuung bei VW Sachsen gibt es seit 2013 während der Herbstferien für Kinder der Belegschaft. Damit soll die Vereinbarkeit von Beruf und Familie gefördert werden, heißt es in einer Pressemitteilung.