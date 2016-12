Finanznot: Borussia Dortmund soll dem FSV Zwickau helfen

erschienen am 22.12.2016



Zwickau Oberbürgermeisterin Pia Findeiß (SPD) will dem angeschlagenen FSV Zwickau zu einem Freundschaftsspiel gegen Borussia Dortmund verhelfen. Wie Findeiß am Donnerstag vor Journalisten sagte, stehe sie deswegen in Kontakt mit dem Oberbürgermeister der Partnerstadt Dortmund Ullrich Sierau (SPD), der zum Neujahrsempfang in der Muldestadt erwartet wird. Die Einnahmen aus einem Spiel gegen den Champions-League-Teilnehmer würden dem FSV mehr Luft verschaffen. Den Verein plagt eine Liquiditätslücke in Höhe von 411.000 Euro, weswegen der DFB mit möglichen Sanktionen droht. Unter anderem wurde bereits das Türkei-Trainingslager gestrichen, um Geld einzusparen. (ael)