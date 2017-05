Frank Bär: Neuer Präsident der IHK-Regionalkammer

erschienen am 22.05.2017



Zwickau. Frank Bär ist neuer Präsident der Zwickauer Regionalkammer der Industrie- und Handelskammer (IHK). Die Regionalversammlung wählte den Geschäftsführer der Baer Agentur für Bodenaushub Zwickau am Montagabend in das Ehrenamt. Ulla Reichel, die zwölf Jahre dem Gremium vorgestanden hatte und heute ihren 65. Geburtstag feiert, wurde feierlich verabschiedet. Der Präsident ist verantwortlich für die Umsetzung der IHK-Aufgaben. "Dazu gehören die übertragenen hoheitlichen Aufgaben, die gesamtwirtschaftliche Interessenvertretung und ein breites Angebot an Servicedienstleistungen", erklärt IHK-Sprecherin Kathrin Buschmann.

Die Funktion der Vizepräsidenten übernehmen: Tino Bauer (Geschäftsführer Bauer Spedition Callenberg), Siegfried Fiebig (Geschäftsführer VW Sachsen), Ronald Gerschewski (Geschäftsführer Indikar Wilkau-Haßlau), Jens Hertwig (Geschäftsführer N+P Informationssysteme Meerane), André Richter (Inhaber Genusswelt Richter Zwickau), Angelika Schunck (Inhaberin Unternehmensberatung Schunck Werdau) und Frank Weidenmüller (Geschäftsführer Fahrzeug-Entwicklung Sachsen Zwickau). Die ehrenamtlich tätige Regionalversammlung Zwickau besteht aus 40 Unternehmern. Sie gibt die Richtung für die tägliche IHK-Arbeit vor. Das Gremium will sich künftig insbesondere der weiteren Standortentwicklung, Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, Infrastrukturprojekten und der Fachkräftegewinnung widmen. Die IHK-Regionalkammer Zwickau vertritt die Interessen von rund 18.000 Unternehmen im Kreis Zwickau. (nd)