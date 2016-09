Fraunhofer-Zentrum zieht an den Kornmarkt

erschienen am 13.09.2016



Zwickau. Nach Umbauarbeiten und dem Abschluss des Mietvertrages ist der Einzug des neuen Mieters ins Bürogebäude Keplerstraße 2 am Zwickauer Kornmarkt jetzt auch öffentlich sichtbar. Das Fraunhofer IWS Anwendungszentrum für Optische Messtechnik und Oberflächentechnologien hat mit dem Einrichten seiner Arbeits- und Laborräume begonnen, teilte Steven Simmon, Sprecher der städtischen Gebäude- und Grundstücksgesellschaft (GGZ), mit. Sichtbares Zeichen dafür ist heute die Anlieferung von 14 schwingungsisolierten Labortischen.

Die rund 460 kg schweren Tische werden mit einem Kran auf die jeweilige Etagenhöhe gehoben und dann an ihren künftigen Standort gebracht. Zuvor wurden die Räumlichkeiten durch die GGZ als Eigentümer und Vermieter des Gebäudes an die Anforderungen des neuen Mieters angepasst. Dazu wurden die Grundrisse in den einzelnen Etagen geändert, an der Elektro- und Heizungsinstallation gearbeitet sowie die Lüftungsanlage umgebaut. (fp)