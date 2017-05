Freiwilligenmesse "Aktivoli" am Samstag

erschienen am 02.05.2017



Mehr als 50 Vereine, Initiativen und Projekte präsentieren sich am 6. Mai von 14 bis 19 Uhr bei Zwickaus erster Freiwilligenmesse "Aktivoli" auf dem Hauptmarkt. Wie die Veranstalter, die Stadt Zwickau und das SOS-Kinderdorf, am Dienstag mitteilten, soll die Messe zeigen, wie vielfältig Engagement sein und das eigene Leben bereichern kann. "Es sind 50 Möglichkeiten, die Welt zu verändern oder sich die Welt neu zu erschließen", sagte Susanne Trauer vom SOS-Kinderdorf, das die Initialzündung dafür gegeben hatte. (upa)