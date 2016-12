Friedrichsgrün: Betrunkener Fahrer mit Kind baut Unfall

erschienen am 30.12.2016



Friedrichsgrün. Etwa 3300 Euro Sachschaden hat am Donnerstagabend ein 32-Jähriger verursacht, als er mit seinem Audi auf der A 72 in Richtung Hof fuhr. Er geriet mit dem Wagen ins Schleudern und beschädigte zwölf Felder der Mittelleitplanke. Bei der Unfallaufnahme wurden 1,4 Promille Atemalkohol beim Fahrer gemessen. Das mitfahrende neunjährige Kind blieb zum Glück unverletzt. Folge des Unfalls: Anzeige und Sicherstellung des Führerscheines. (fp)