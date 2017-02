Früherer Puppenspieler verstorben

erschienen am 10.02.2017



Zwickau. Puppenspieler Siegfried Otto, der insgesamt 13 Jahre lang am Zwickauer Puppentheater tätig war, ist tot. Er starb am Mittwoch, wie Carolin Eschenbrenner, Sprecherin des Theaters Plauen-Zwickau, am Freitag mitteilte. Otto, Jahrgang 1937, erlernte von 1957 bis 1962 bei Susanne Listner-Holzapfel und ihrem Mann Heinz Holzapfel, den langjährigen Leitern des Puppentheaters, sein Handwerk und spielte in vielen Stücken. Danach verließ er die Zwickauer Bühne und arbeitete an den Puppentheatern in Dessau, Bautzen, Dresden und Berlin. 1992 kehrte er nach Zwickau zurück und blieb dort bis zu seinem Renteneintritt im Jahr 2000. Während dieser Zeit spielte er sich mit unzähligen Rollen in die Herzen der Kinder, beispielsweise mit seinem Solostück "Des Kaisers neue Kleider" und mit vielen Ensemblestücken, zum Beispiel "Das tapfere Schneiderlein" und "Der Teufel mit den drei goldenen Haaren", sagte Eschenbrenner. Siegfried Otto verbrachte die letzten zwei Jahre seines Lebens in einem Pflegeheim in Kirchberg. (ja)