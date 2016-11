Fünf Jahre NSU: Anti-Rechts-Demonstration in Zwickau

erschienen am 05.11.2016



Zwickau (dpa/sn) - Fünf Jahre nach dem Auffliegen des «Nationalsozialisten Untergrunds» (NSU) hat ein deutschlandweites Anti-Rechts-Bündnis für heute zu einer Demonstration in Zwickau aufgerufen. Die Rechtsterroristen Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos und Beate Zschäpe hatten rund zehn Jahre in der westsächsischen Stadt gelebt. Ihnen werden mindestens zehn Morde angelastet. Am 4. November 2011 war die Existenz des Trios nach einem von Zschäpe gelegten Brand in der Zwickauer Frühlingsstraße entdeckt worden.

Nach Angaben des Landkreises Zwickau werden zu der Demonstration 800 Teilnehmer erwartet. Der Zug startet demnach am Bahnhof und führt größtenteils durch das Zentrum der Stadt, unter anderem vorbei an einer früheren Wohnadresse des Terrortrios.