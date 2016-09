"FuÃŸball lebt nun einmal von Emotionen"

"Fußball lebt nun einmal von Emotionen"

Michael Voigt und Max Duroldt vom Zwickauer Fanprojekt über die Herausforderung 3. Liga und ihr Bemühen um Sachlichkeit

21.09.2016



Zwickau. 3. Liga - das bedeutet auch eine Herausforderung für das Fanprojekt Zwickau. Ein Hauptziel des Vereins ist es, jugendliche Fußballfans davor zu bewahren, in ihrer Euphorie für den FSV anderen und sich selbst zu schaden. Uta Pasler sprach mit Michael Voigt und Max Duroldt, die schon seit Jahren an der Seite der rot-weißen Fans arbeiten.

Freie Presse: Herr Voigt, was hat sich für das Fanprojekt durch den Aufstieg geändert?

Michael Voigt: Unsere Kernaufgabe ist, ansprechbar zu sein am Spieltag. Also ist es ein Leben nach Spielplan. Wir haben vier Partien mehr, neuerdings auch unter der Woche, die Anfahrtswege sind weiter, wir haben ein neues Stadion, mehr Zuschauer, mehr junge Leute ...

Wie zufrieden sind Sie derzeit mit den Besucherzahlen und den Zuschauern?

Voigt: Der Zwickauer Fan nimmt das neue Stadion dankend an. Fußball ist wieder angekommen in der Stadt. Und die Zuschauerzahlen sind für die ersten Spiele ganz gut.

Was ist in all den Jahren gleich geblieben?

Max Duroldt: Die Fans sprechen nicht gern mit der Polizei. Also übernehmen wir das, mit striktem Vertrauensschutz. Die Fans fragen uns, was los ist, und wir erkundigen uns bei der Polizei. Umgekehrt genauso. Wir erklären der Polizei merkwürdige Situationen, sagen: "Lasst die mal machen, das ist in zehn Minuten wieder vorbei."

Zum Beispiel?

Duroldt: Fans ziehen auswärts gern im Block ins Stadion ein. Da versammeln sich alle auf dem Parkplatz und gehen dann geschlossen los. Das mag bedrohlich aussehen, es soll sicher auch einschüchtern, aber das ist nur ein Ritual.

Erfolge dieser Strategie?

Duroldt: In erster Linie mehr Freiraum für Fans. Früher begleiteten zehn bis 20 Beamte die Fans auf Bahnfahrten, heute sind noch zwei in Zivil dabei. Zudem gibt es weniger Konflikte. Dadurch, dass wir an der Sicherheitskonferenz vor den Spielen teilnehmen, ist die Transparenz größer, es kann klar kommuniziert werden, was erlaubt ist und was nicht.

Nach dem Siegtor Jubelböller, dazwischen reichlich Bier, gelegentlich Prügel - Fußballfans stehen nicht gerade im Ruf, brave Bürger zu sein. Wie gehen Sie damit um?

Voigt: Wir sind keine Ordnungs- politiker, müssen folglich nicht für oder gegen etwas sein. Suchtprävention ist jedoch Teil unserer Arbeit. Wir hatten zum Thema Kiffen und Alkohol schon Veranstaltungen. Im Vorjahr war beispielsweise Uli Borowka da. Er las aus seinem Buch "Volle Pulle - Mein Doppelleben als Fußballprofi und Alkoholiker". Wir sehen uns als Ratgeber. Sein Leben führen muss jeder Fußballfan selbst. Duroldt : Unsere Aufgabe ist es auch, den Jugendlichen zu erklären, dass sie sich strafbar machen, wenn sie Pyrotechnik im Stadion loslassen, dass sie sich und andere in Gefahr bringen, womöglich dem Verein schaden. Und wir erklären der Polizei, dass das zur Lebenswelt der Jugendlichen gehört. Beim Oktoberfest gibt es im Übrigen viel mehr Verletzte pro 1000 Gäste als in der ersten, zweiten und dritten Liga in einer Bundesligasaison. Voigt: Wir wollen solche Vorfälle nicht schönreden oder bagatellisieren. Aber Gewalt ist Teil der Gesellschaft. Warum soll es die nicht in einem Stadion geben? Wir wollen, dass Menschen miteinander ins Gespräch kommen, dass sie nicht zuschlagen, sondern Ereignisse sachlich auswerten und trotz Meinungsverschiedenheiten miteinander reden.

Dass Auer Fans mit Zwickauern reden?

Voigt: Einige Rivalitäten sind schwer zu knacken. Und Fußball lebt nun einmal von Emotionen. Sonst könnten ja auch alle ins Theater gehen. Wir versuchen, diese Emotionen in entsprechende Bahnen zu lenken. Im Übrigen sollte man den Fan auch mal so sehen: Das ist einer, der richtig viel Zeit, Geld und Urlaub darauf verwendet, seinen Verein anzufeuern. In Kiel waren 150 Zwickauer dabei, 1200 Kilometer sind die gefahren ...

Vor jedem Heimspiel laden Sie zum Fanfrühstück. Kommt da jemand?

Duroldt: Das ist richtig gut besucht, wir bieten das zu einem kleinen Preis an. Auch da ist Gelegenheit zum Reden.

Sie setzen nicht nur aufs Reden, sondern in Sachen Extremismus- und Gewaltfolgen auch auf Anschaulichkeit ...

Voigt: Genau, wir bieten Bildungsfahrten an, waren schon viermal im Konzentrationslager Auschwitz. Im Januar wollen wir nach Mittelbau-Dora, eine Außenstelle des KZ Buchenwald. In diesem Jahr läuft ein Projekt, bei dem eine Gedenktafel errichtet werden soll. Es geht um Zwangsarbeit beim Bau des Westsachsenstadions. Duroldt: Wir haben uns beispielsweise auch in Regis-Breitingen die Jugendhaftanstalt angesehen. Und die jungen Leute haben ganz schön geguckt, wie das so in einem Jugendknast abgeht.

Von den mehr als 20 Fangruppen des FSV Zwickau ist eine besonders aktiv, die Ultras. Red-Kaos-Sprüche sieht man überall in der Stadt, nicht immer künstlerisch wertvoll. Gab es mal Anfragen der Jugendlichen nach freien Flächen, wo man Graffiti legal sprühen könnte, um diese Sprühlust ein wenig zu kanalisieren?

Duroldt: Das ist länger her. In den alten Räumen des Fanprojekts durften die Jugendlichen die Wände bemalen. Jetzt gab es mal Überlegungen, die Wand hinter dem Fanblock im neuen Stadion zu gestalten. Zum Graffiti auf den Straßen muss man aber klar sagen: Man sieht das auch in anderen Städten. Graffiti sind Reviermarkierungen von Subkulturen.