GÃ¤rtnern mitten in Zwickau: City soll im FrÃ¼hjahr aufblÃ¼hen

Gärtnern mitten in Zwickau: City soll im Frühjahr aufblühen

Westsachsen mit grünem Daumen können ihre Leidenschaft bald in der Innenstadt ausleben. Zur Belohnung wartet eine besondere Premiere.

Von Nancy Dietrich

erschienen am 30.09.2016



Zwickau. Der Innenstadtwettbewerb vor wenigen Monaten hat es gezeigt: Viele Zwickauer haben einen grünen Daumen - etliche Ideen, die bei dem Bürgerwettstreit eingereicht worden waren, drehten sich um mehr Grün in der Stadt, um essbare Pflanzen, urbanes Gärtnern. Zwickaus neue Stadtmanagerin Anne Klüglich brachte das jetzt auf eine Idee: Warum nicht alle Vorschläge bündeln und daraus eine Pflanzaktion stricken? Genau das ist nun passiert. Klüglich hat die Wettbewerbsteilnehmer, Zwickauer Händler sowie Innenstadt-Akteure an einen Tisch geholt - gemeinsam starten sie im Frühjahr 2017 das Projekt "Zwickau blüht auf".

Geplant ist, von Ende März bis Mitte April grünen Pfiff in die Innenstadt zu bringen - und zwar nicht nur in Form von bepflanzten Blumenkübeln. Ob Kräuter in der leeren Metalldose, Frühblüher in Gummistiefeln oder Ranken an Palettenmöbeln: Das urbane Gärtnern bietet unzählige Ideen. Vorbild ist Andernach. Dort wachsen an der Stadt-Mauer Kürbisse und Tomaten, Weintrauben und Kartoffeln sowie anderes Obst und Gemüse. Jeder darf ernten. Was übrig bleibt, wird verkauft. Auch die Blumen und Bäume sind nicht nur zum Anschauen. Sie sind für die Bienen, Vögel und Schmetterlinge da. Der Clou: Es gibt sogar Hühner in der essbaren Stadt.

Für die Zwickauer Aktion hat sich Anne Klüglich Paten gesucht. Die Idee: Die Paten haben ein Auge darauf, dass es in ihrem "Revier" während der drei Aktionswochen kräftig grünt. Doch eines fehlt noch: Zwickauer, die die Aktion unterstützen. Entweder mit guten Ideen, mit Pflanzen oder zupackender Hilfe.

Besonderer Höhepunkt von "Zwickau blüht auf": Am 1. April soll in der Innenstadt erstmals ein Streetfood-Markt stattfinden - dort gibt es frisch vor Ort zubereitete Gerichte jenseits von Roster und Brühlette.

Laut Klüglich wollen die Paten der einzelnen Straßen in den nächsten Wochen die Köpfe zusammenstecken und erste Konzepte für Begrünungsideen entwerfen. Im Oktober ist das nächste Treffen geplant, anschließend geht's an die Feinabstimmung mit dem Ordnungsamt.

Wer weitere Ideen hat oder Blumenzwiebeln oder Pflanzutensilien zur Verfügung stellen möchte, kann sich an Anne Klüglich wenden. Telefon: 0375 30334376, E-Mail:

Anne.Klueglich@Zwickau.de