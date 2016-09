Gasgeruch Ã¼ber Zwickau

Gasgeruch über Zwickau

erschienen am 19.09.2016



Zwickau. Im Stadtgebiet Zwickau wahrgenommener Gasgeruch hat am Montag gegen 10 Uhr dazu geführt, dass bei der Rettungsleitstelle, der Polizei und der Zwickauer Energieversorgung (ZEV) jede Menge Notrufe eingingen. Messungen der ZEV ergaben jedoch, dass sich keine Konzentration von Erdgas in der Geruchswolke befand und keine Gefährdung für die Anwohner bestand. Wie sich herausstellte, war bei Bauarbeiten der Firma I-Netz im Mülsener Ortsteil Thurm Odor ausgeströmt.

Weil Gas geruchsneutral ist, wird es zur Geruchswahrnehmung mit Odoriermittel angereichert. Dieses Mittel war als Wolke über Zwickau hinweggezogen. (vim)