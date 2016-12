Gefährliche Körperverletzung im Wald: Unbekannter attackiert Paar mit Helm

erschienen am 29.12.2016



Hartmannsdorf bei Kirchberg. Der Fahrer einer Crossmaschine hat am Mittwochnachmittag im Hartmannsdorfer Forst ein Pärchen mit seinem Helm attackiert und verletzt. Wie die Polizei informierte, ereignete sich der Vorfall auf dem so genannten Langen Flügel zwischen Bärenwalder Straße und Fürstenweg.

Der Unbekannte fuhr nach der Attacke in Richtung Hartmannsdorf davon. Er ist den Angaben zufolge zwischen 30 und 40 Jahre alt, 1,80 bis 1,85 Meter groß, von kräftiger Gestalt und vermutlich Brillenträger. Bei seiner Crossmaschine handelt es sich vermutlich um eine 125er Yamaha, Grundfarbe weiß und an der Kanzel mit drei blauen Streifen versehen. Hinweise bitte an das Polizeirevier Werdau, Telefon 03761/7020. (fp)