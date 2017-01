Gefängnis-Neubau: Wasserturm und alte Schule bleiben stehen

Die Pläne für die gemeinsame Justizvollzugsanstalt von Sachsen und Thüringen werden konkreter. Dabei sind immer noch viele Fragen offen.

Von Michael Stellner

erschienen am 21.01.2017



Zwickau. Auch von Schnee und Eis lassen sich die Abrissbagger nicht stoppen. Inzwischen sind fast alle Gebäude auf dem eingeschneiten Areal verschwunden, auf dem die neue Zwickauer Justizvollzugsanstalt (JVA) errichtet werden soll. Aber zwei markante Bauwerke haben überlebt: der Wasserturm und die leer stehende Berufsschule an der Bülaustraße. Die beiden denkmalgeschützten Objekte werden als einzige an das ehemalige Reichsbahnausbesserungswerk (RAW) erinnern. Das geht aus dem Beschluss zum Bebauungsplan hervor, der am kommenden Donnerstag Thema im Zwickauer Stadtrat sein wird.

Die Ex-Berufsschule kann demnach sogar erweitert werden, um die Chancen einer Nachnutzung zu verbessern. Was aber genau aus dem Gebäude werden soll, bleibt offen. Der Wasserturm dagegen soll abgebaut und auf der Fläche vor der künftigen JVA wieder aufgestellt werden. Dabei ist noch immer ungeklärt, wie diese Gefängnis-Gebäude überhaupt aussehen sollen. Werden sie nach Thüringer Vorlage gebaut, dann entstehen mehrere kleine, dreistöckige Bauten. Sachsen dagegen bevorzugt wenige, aber dafür große vierstöckige Objekte. "Ich würde mir wünschen, dass die JVA später nicht wie ein riesiger Klotz in der Landschaft steht", sagt der Zwickauer Landtagsabgeordnete Gerald Otto (CDU). Was die Gestaltung angeht, lassen sich die Ministerien aber noch nicht in die Karten sehen.

Einig sind sie sich, dass der Neubau dringend nötig ist. "Es wird Zeit, dass die neue Anstalt kommt", sagte Sachsens Justizminister Sebastian Gemkow (CDU) bei seinem jüngsten Besuch in Zwickau vor einer Woche. Die jetzige Zwickauer JVA entspreche einfach nicht mehr den modernen Anforderungen. "Vor allem ist ungünstig, dass die Front direkt zu einer viel befahrenen Straße geht", sagte Gemkow.

Das wird bei der neuen Anstalt anders. Wie aus dem Stadtratspapier hervorgeht, liegt sie auf dem RAW-Gelände zurückgesetzt hinter umzäunten Freiflächen. Die Hauptzufahrt soll über eine Planstraße erfolgen, die von der Olzmannstraße abzweigt. Indem die Autos nicht mehr wie bisher über die winzige Bülaustraße fahren, erwarten die Planer eine Entlastung des Ortskerns von Marienthal. Immerhin rechnen sie mit täglich 350 Autos und 85 Lastwagen und Bussen. Pech haben die Kleingärtner entlang der neuen Trasse: Nicht nur, dass sie mehrere Gärten abgeben mussten, auch ihr Antrag auf einen Lärmschutzstreifen wurde verworfen.

Wenn der Stadtrat dem Satzungsbeschluss zustimmt, soll im April 2017 die Genehmigungsplanung folgen, um die Anstalt für 820 Häftlinge 2020 in Betrieb nehmen zu können. Die Ministerien haben die voraussichtlichen Kosten unlängst um 21,5 auf 171,5 Millionen Euro nach oben korrigiert.