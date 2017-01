Gefängnisneubau: Angst vor Mehrkosten

erschienen am 26.01.2017



Zwickau. Mehrere Kritiker des geplanten Gefängnisneubaus im Zwickauer Stadtteil Marienthal haben in der Stadtratssitzung am Donnerstag erneut auf eine aus ihrer Sicht zu erwartende Kostenexplosion hingewiesen. Schon jetzt rechnet der Freistaat mit Ausgaben von 171,5 Millionen Euro, 59 Millionen Euro mehr als ursprünglich angenommen. Mehrere Stadträte befürchten, dass die noch nicht untersuchten Altlasten die Summe abermals ansteigen lassen könnten. Laut Bebauungsplan ist bisher nicht erfasst, welche Überraschungen noch im Untergrund des ehemaligen Reichsbahnausbesserungswerks schlummern.

"Denke ich an die nicht untersuchten Altlasten und das fehlende Baugrund-Gutachten, dann wird mir elend", sagte Tristan Drechsel (BfZ). "Ich fühle mich verschaukelt." Sein Fraktionskollege Lutz Reinhold assistierte: "Da müssen bei jedem die Alarmglocken schrillen." Und Sven Itzek (AfD) sah sich schlicht über die wahren Beseitigungskosten getäuscht. Er beklagte zudem, dass die Planer Versprechungen nicht eingehalten hätten. "Lassen Sie sich nicht noch einmal täuschen", mahnte er die Stadtratskollegen.

Letztlich verhallte der Protest in einer allgemeinen Zustimmung von 27 zu 12. Der Plan geht nun zur Prüfung an den Landkreis. Damit ist nur eine von mehreren Hürden auf dem Weg bis zum tatsächlichen Bau der Justizvollzugsanstalt genommen.

Unabhängig vom Bebauungsplan ist allerdings eine Klage am Verwaltungsgericht Chemnitz gegen das Vorhaben anhängig. "Wir haben noch keinen Verhandlungstermin und wissen nicht, wie es ausgeht", sagt BfZ-Stadtrat Reinhold. Geht es so aus, wie der Freistaat sich das vorstellt, könnten 2020 die ersten Gefangenen einziehen. (ael)