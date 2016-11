Geflügelpest: Landkreis Zwickau verfügt Ausstellungsverbot

erschienen am 23.11.2016



Zwickau. Ausstellungen, Märkte und Veranstaltungen ähnlicher Art mit Geflügel und in Gefangenschaft lebenden Vögeln anderer Art sind ab sofort im Landkreis Zwickau verboten. Darüber hat der Amtsarzt des Landkreises, Toby Pintscher, informiert. Der Grund dafür ist der Ausbruch der Vogelgrippe in Sachsen. Bereits seit dem 14. November gilt im Landkreis die Stallpflicht. (vim)