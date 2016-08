Gemeinden erarbeiten Rentnerbus-Konzept

erschienen am 26.08.2016



Crinitzberg . Gemeinsam mit der Stadt Kirchberg will die Gemeinde Crinitzberg jetzt ein umfassenderes Konzept erarbeiten, in dem es um die Einführung eines von Rentnern gesteuerten Kleinbusses geht, der als eine Art Marschrouten-Taxi das dünne, von vielen Gemeindebewohnern als unzureichend angesehene Nahverkehrsangebot ergänzen soll. Wie Gemeindebürgermeister Steffen Pachan (Bürgerkomitee) am Donnerstagabend auf der Gemeinderatssitzung im Ortsteil Obercrinitz mitteilte, habe zu diesem Zweck ein erstes Treffen mit der Kirchberger Bürgermeisterin Dorothee Obst (Freie Wähler) stattgefunden. Zunächst gehe es aber bei der Konzeptarbeit um grundsätzliche Fragen: Wie groß ist der Bedarf? In welche räumliche Richtung geht er? Wesentlicher Aspekt der Arbeit sei zunächst auch festzustellen, wo es möglicherweise bereits vergleichbare, funktionierende Projekte gibt und was man von ihnen lernen könnte.

Der CDU-Gemeinderat Jens Fischer hatte bei der Gemeinderatssitzung Ende Mai angeregt, dergleichen in die Wege zu leiten. Pachan hatte damals bereits auf die hohen bürokratischen Hürden hingewiesen, die einem solchen Vorhaben im Weg stünden - und festgestellt, dass eine solche Idee nicht eine Gemeinde allein umsetzen könne. Aber jetzt sei das Ganze in Arbeit: "Wenn man nicht anfängt, dann wird das auch nichts", so Pachan. (tk)