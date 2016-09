Gericht: Verfahren gegen notorischen StÃ¶renfried erÃ¶ffnet

Gericht: Verfahren gegen notorischen Störenfried eröffnet

erschienen am 13.09.2016



Zwickau. 14 Punkte umfasst die aktuelle Anklage gegen einen Mann aus Pakistan, der sich seit Dienstag vor dem Amtsgericht Zwickau verantworten muss. Die Vorwürfe reichen bis zu einem Jahr zurück und umfassen unter anderem Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung, Beleidigung und Schwarzfahren. Außerdem soll der Mann im März nahe des Hauptmarktes mit einer Pistole in die Luft gefeuert haben - das gibt er zu und sagt, dass er die Schreckschusswaffe nur testen wollte. Allerdings soll er anschließend auch zu einem Polizisten gesagt haben, er werde ihn erschießen, sobald er eine neue Pistole besitzt. Das bestritt er vor Gericht dermaßen lautstark und ungefragt, dass der Richter ihn zur Räson rufen musste und sogar eine Woche Haft androhte.

Neben den Schießübungen soll er auch das Auto eines Mannes zerkratzt haben. Zudem hat er in einer Tankstelle randaliert. Grund war, dass die Angestellte ihm nur eine Flasche Cola geben wollte, wenn er dafür auch bezahlt. Die Frau sagte am Dienstag aus, dass er daraufhin so wütend mit Sachen um sich geworfen habe, dass das Sicherheitsglas am Nachtschalter zersplitterte. Außerdem hat er Behälter mit Frostschutzmitteln ausgeschüttet und Zapfhähne herausgezogen. Diese Vorwürfe bestritt er nicht. Zu Beginn der Verhandlung gab der Mann zu Protokoll, dass er seit 18 Jahren in Deutschland lebt, er ist hier verheiratet und hat Kinder. Von seiner Frau lebt er getrennt. Der Prozess wird in zwei Wochen fortgesetzt. (sth)