Gericht weist Klage der JVA-Gegner ab

erschienen am 27.04.2017



Zwickau. Die Zwickauer Bürgerinitiative "Nein zur Justizvollzugsanstalt Marienthal" hat am Verwaltungsgericht Chemnitz eine weitere juristische Niederlage einstecken müssen. Wie aus dem vom Rechtsamt der Stadt Zwickau am Donnerstag abgeforderten Tenor der Entscheidung der 1. Kammer hervorgeht, wurde die BI-Klage gegen die Stadt Zwickau abgewiesen. Mit der Klage wollte die Bürgerinitiative erreichen, dass der Verkauf des früheren RAW-Geländes an den Freistaat Sachsen, der darauf gemeinsam mit Thüringen eine Haftanstalt errichten will, für nichtig erklärt wird. Außerdem sollte das Gericht die Ablehnung des beantragten Bürgerentscheids durch den Zwickauer Stadtrat aufheben.

Die juristische Niederlage für die Gefängnis-Gegner kam nicht überraschend: Bereits zuvor war die Bürgerinitiative zwei Mal in Eilverfahren - zuletzt bei der höchsten sächsischen Verwaltungsgerichtsinstanz - unterlegen. "Das Oberverwaltungsgericht hat sich bereits zur Rechtslage positioniert", hatte der Vorsitzende Richter Torsten Sonntag am Mittwoch zur mündlichen Verhandlung gesagt. Demnach sei es der Stadt Zwickau - selbst, wenn sie es gewollt hätte - gar nicht möglich gewesen, den notariell beglaubigten Kaufvertrag rückgängig zu machen. In einem solchen Fall wäre sie dazu gezwungen, gegenüber dem Freistaat Sachsen rechtsbrüchig zu werden. Daran hätte auch ein Bürgerentscheid nichts geändert. (nkd)