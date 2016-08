Geselligkeit und Ernst

Wirtschaftsjunioren nehmen 25-Jährige auf. Chefarzt schreibt über das Thema "Hirntumoren". Stangengrüner bereiten Drachenreiterfest vor.

erschienen am 30.08.2016



Sarah Wagner (25) ist das jüngste, im Sinne von frisch aufgenommene Mitglied der Zwickauer Wirtschaftsjunioren. Zu ihrer eigenen Überraschung wurde ihr am Samstagabend die Mitgliedsurkunde öffentlich, im Rahmen der großen Jubiläumsfeier zum 25-jährigen bestehen des Netzwerkvereins für junge Unternehmen und Führungskräfte im Classic-Centrum an der Breithauptstraße überreicht. Vor ihrem Beitritt zu den Wirtschaftsjunioren hatte die Personal- und Marketingleiterin beim Crimmitschauer Unternehmen Stuck & Bau bereits mehrere Veranstaltungen des Vereins besucht. "Es gibt hier einen großen Erfahrungsschatz, und den möchte ich nutzen", sagt sie, auch im Hinblick auf spätere berufliche Selbstständigkeit. Letztere hat sie im dualen Betriebswirtschafts-Studium mit Schwerpunkten Event-, Messe- und Kongressmanagement seit 2011 schon gezeigt. Bereits zu diesem Zeitpunkt bei dem Bauunternehmen angestellt, baute sie dort die Marketingabteilung auf. (tk)

Mitglieder des Feuerwehrvereins Auerbach/Eckersbach haben am Wochenende beim 9. Trabant- und Ostfahrzeugtreffen mit ihrem Löschfahrzeug vom Typ W50 einen zweiten Platz bei den Bewertungen errungen. Dabei nahm der Verein aber noch eine andere Aufgabe wahr. Aufgrund der extrem heißen Witterung und der zu erwartenden Fahrzeuge war es eine Auflage an die Veranstalter, dass der Brandschutz abgesichert werden muss. "Da wir ohnehin die gesamte Zeit über an Ort und Stelle sind, haben wir in Absprache mit dem Feuerwehramt der Stadt Zwickau die Brandwache übernommen. In unserem Verein arbeiten nicht nur ausgebildete Feuerwehrleute mit, sondern wir besitzen auch ein voll einsatzbereites Löschfahrzeug. Damit können wir im Fall der Fälle den Erstangriff durchführen", sagte der Vereinsvorsitzende Andreas Scheibe. Zusätzlich standen noch zehn Handfeuerlöscher zur Verfügung, gleichzeitig aber auch entsprechende Funktechnik, um bei Bedarf weitere Einsatzkräfte anfordern zu können. (awo)

Karl-Ernst Müller, Vorsitzender des Zwickauer Vereins "Partnerschaft zur Ukraine", hat gemeinsam mit einer Delegation zum wiederholten Mal Zwickaus Partnerstadt Wladimir-Wolynsk besucht. Die Besichtigung des Klosters Zymne, Begegnungen mit Honoratioren der Stadt, Treffen mit Schülern, die bereits in Zwickau zu Gast waren, der Besuch der Stadt Lwiw (Lemberg) und vieles mehr waren Inhalt des umfangreichen Programms. Die Westsachsen waren nicht mit leeren Händen in die Ukraine gefahren. So konnte sich ein Waisenkind über ein mitgebrachtes Bobbycar freuen. Einer Schule wurden 5000 Euro für die Sanierung der Heizung übergeben. Und Sportler konnten sich über einen Fußball freuen, den die Westsachsen als Gastgeschenk dabei hatten. Der Ball wurde anlässlich der Einweihung eines Mini-Fußballplatzes übergeben. Zum Abschied gab es noch eine Überraschung. Sechs Waisen hatten auf die Zwickauer gewartet, um ihnen zum Dank Speisekartoffeln zu übergeben. Die haben sich die Gäste inzwischen schmecken lassen. (ja)

Jan-Peter Warnke (57), Ärztlicher Direktor der Paracelsusklinik Zwickau und Chefarzt der Klinik für Neurochirurgie, ist für die Sächsische Krebsgesellschaft unter die Buch- autoren gegangen. Aus seiner Feder stammt das jüngst erschienene 42-seitige Kompendium zum Thema "Hirntumoren", das jetzt die grün-gelbe Broschürenreihe der Krebsgesellschaft erweitert. Neben Aufbau und Funktion des Gehirns erklärt der promovierte und habilitierte Mediziner pointiert und in einfachen Worten dem Leser unterschiedliche Tumorarten, Therapieformen und operative Techniken sowie wichtige medikamentöse und Strahlentherapien - alternative Therapieformen inklusive. Ein Therapieorteverzeichnis ergänzt das Heft, das kostenlos bei der Sächsischen Krebsgesellschaft, Schlobigplatz 23 in Zwickau, erhältlich ist. (tk)

Die Stangengrüner Feuerwehr begeht am Wochenende ihr 105-jähriges Bestehen. Dabei ist ein besonderer Wettkampf geplant. Am Sonntag ab 13 Uhr sollen erstmals die Drachenreiterfestspiele ausgetragen werden. "Zu diesem Zweck haben wir gegenüber dem Firmengelände von Ebert & Weichsel eine Drachenarena aufgebaut. Am Wettkampf werden acht Mannschaften aus den umliegenden Orten teilnehmen. Schon der Einmarsch der Teams in ihrer Kampfbekleidung dürfte eine Augenweide werden", sagt Mitorganisator Jörg Eißmann. Das Kräftemessen soll allerdings nicht allzu ernst genommen werden, vielmehr steht die Gaudi im Mittelpunkt. Um dennoch in Sachen Sieg nichts anbrennen zu lassen, haben sich die Gastgeber intensiv vorbereitet. Unter anderem müssen die Teams Disziplinen wie Baumstammslalom, Dracheneierschleudern, Drachenski und Drachenfeuerlöschen absolvieren. "Wir haben lange probiert und getüftelt, um vernünftige Wettbewerbe zusammenzustellen, die funktionieren und auch für die Zuschauer attraktiv sind." (awo)