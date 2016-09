Gesundheitsmesse in der Zwickauer Stadthalle

erschienen am 15.09.2016



Zwickau. Die neunte Auflage der Messe für Gesundheit und Wohlbefinden "Leben - aktiv & gesund" findet am 24. und 25. September in der Zwickauer Stadthalle statt. 110 Aussteller präsentieren auf 110 Quadratmetern ihre Angebote. Die Palette reicht dabei von A wie Apotheke über K wie Klinik und S wie Selbsthilfegruppe bis Z wie Zweiradhaus.

Auf zwei Podien gibt es an beiden Tagen zahlreiche Vorträge. Gleich zur Eröffnung am Samstag spricht Dr. Carsten Lekutat, den viele aus der MDR-Sendereihe "Hauptsache gesund" als Fernsehdoktor kennen, zum Thema "Gesund leben durch kleine Veränderungen", ehe er anschließend für eine Besuchersprechstunde bereitsteht.