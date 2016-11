Gesundheitsreport: Frauen gehen häufig krank zur Arbeit

Die Studie einer Krankenkasse besagt, dass die Zwickauer in punkto Krankenstand typische Sachsen sind. Einige Fakten lassen besonders aufhorchen.

Von Uta Pasler

erschienen am 17.11.2016



Zwickau. Der Krankenstand in Sachsen hat im Vorjahr mit 4,6 Prozent den höchsten Wert seit 16 Jahren erreicht. Im Landkreis Zwickau lag er bei 4,5 Prozent. Das besagt der jetzt herausgegebene Gesundheitsreport der Deutschen Angestellten-Krankenkasse (DAK). Frauen waren deutlich häufiger krank (5,1 Prozent) als Männer (4 Prozent), aber nicht länger krank geschrieben, sagt Katrin Lurtz, Leiterin des Servicecentrums der DAK in Zwickau.

Die meisten Ausfalltage von Versicherten der DAK, die in der Zwickauer Region rund 14.000 Mitglieder zählt, gab es wegen Rückenschmerzen, Bandscheibenschäden und Knieproblemen (23,7 Prozent). Atemwegserkrankungen nahmen Platz zwei ein (17,3 Prozent). Lurtz zufolge steckte dahinter eine Grippewelle, die im Februar in Sachsen grassierte.

Psychische Probleme wie Depressionen, Neurosen oder Angststörungen standen an dritter Stelle (12,1 Prozent). Verglichen mit 2014 waren 2015 mehr Fehltage vor allem bei Muskel-Skelett- und psychischen Erkrankungen aufgelaufen.

Die Studie zeigt darüber hinaus: Frauen waren anders krank als Männer. Das liegt schon in der Natur. Männern bleiben zum einen Schwangerschaftskomplikationen erspart. Frauen erkrankten zudem viel häufiger an Krebs. Ihre Fehlzeiten lagen rund 400 Prozent höher als die der Männer. "Ein wirklich enormer Unterschied", sagt Lurtz. Die Hauptursache: das vergleichsweise frühe Auftreten von Brustkrebs. Betroffene Frauen sind oft erwerbstätig. Die häufigste Krebserkrankung bei Männern - der Prostatakrebs - tritt hingegen erst im höheren Alter, ab 60 Jahren, auf. Rentner werden in der Studie, die den Arbeitsausfall dokumentiert, nicht berücksichtigt.

Für Herz-Kreislauf-Erkrankungen waren indes Männer empfänglicher. Deren Fehltage liegen um 57 Prozent höher als die der Frauen. Zudem legten 26,8 Prozent der Frauen häufiger wegen kränkelnder Kinder einen Schein vor - laut DAK- Report, weil sie sich nicht anders zu helfen wussten.

Weiteres Detail der Statistik: Männer gingen seltener zum Arzt, Frauen häufiger krank zur Arbeit. Der Hauptgrund war übrigens bei beiden Geschlechtern der selbe: Man wollte die Kollegen nicht hängen lassen. An zweiter Stelle gaben die Betroffenen an, dass sie ihre Arbeit fertig kriegen mussten. Nachteile, wenn sie sich zu oft krank melden, fürchteten dagegen nur rund 30 Prozent.

Die DAK erhebt regelmäßig diese Daten, um Patientenangebote zu verbessern. Angesichts der gestiegenen Zahl psychisch Kranker hat sie für Betroffene mit Depressionen beispielsweise ein Angebot mit verhaltenstherapeutischem Ansatz aufgenommen.