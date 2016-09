Gewandhaus: Mehr Platz, weniger PlÃ¤tze

Gewandhaus: Mehr Platz, weniger Plätze

Ab Dezember wird die Hauptspielstätte des Zwickauer Theaters saniert. Von außen wird man sich an einen neuen Anblick gewöhnen müssen.

Von Torsten Kohlschein

erschienen am 06.09.2016



Zwickau. Es kann losgehen. Wie Baubürgermeisterin Kathrin Köhler (CDU) gestern auf einer Pressekonferenz mitteilte, hat die Sächsische Aufbaubank der Stadt als Bauherrin die Förderung für die Sanierung des Gewandhauses in vollem Umfang von 8,64 Millionen Euro bewilligt. Diese tragen je zur Hälfte Freistaat und Bund. Insgesamt sind für das Projekt, mit dem auch die Bedingungen für modernen Theaterbetrieb optimiert werden sollen, auf 14,25 Millionen Euro veranschlagt. So geht es weiter: In diesen Tagen werden zunächst die Baulose für Abbrucharbeiten im Inneren und Arbeiten im Bereich der Bodenplatte des Gewandhauses ausgeschrieben, die in der 48. Kalenderwoche beginnen sollen. Im Zuge der Arbeiten am Fundament, etwa dort, wo neue Kabel- und Leitungskanäle entstehen, wird auch der historische Untergrund des Gewandhauses freigelegt. In diesen Ausschnitten werden Archäologen Grabungen und Sichtungen vornehmen. Um die Jahreswende herum werden die Gewerke Rohbau- und Dachdeckerarbeiten ausgeschrieben - als erste von knapp 50Baulosen, die nach und nach folgen. Hochbauamtsleiter Mirko Richtsteiger erläutert: "Wir schreiben antizyklisch aus, also außerhalb der Bauhauptsaison. Erfahrungsgemäß erhält man so die besten Angebote." Das Äußere des Gewandhauses wird sich laut Architekt Sebastian Thaut vom Leipziger Atelier ST im Zuge der Sanierung nur unwesentlich verändern. Wie man's nimmt: Denn wenn es heißt, die Bausubstanz werde nach denkmalpflegerischen und restauratorischen Anforderungen auf ihren Ursprungszustand zurückgeführt, dann bedeutet das: "Die Fassade wird keine rot-weiße Farbgestaltung mehr aufweisen", schaut Richtsteiger voraus. Welche dann? Laut Steffi Haupt, Sachgebietsleiterin Denkmalschutz im Bauordnungsamt, läuft es auf Grautöne hinaus. Farbliche Kontraste werde die Fassade dort, wo es sie jetzt gibt, also etwa an den Ecken, in Giebel und Fenstergewänden, weiterhin aufweisen. Das Theater im Innern wird in weiten Teilen neu geordnet. Neben dem bereits bisher im Erdgeschoss untergebrachten Kassenbereich wird dort künftig auch die vormals im Zwischengeschoss untergebrachte Garderobe zu finden sein. Das wiederum schafft im Zwischengeschoss Platz für neu geordnete und in größerem Umfang verfügbare Sanitärbereiche. Die zentrale Treppenanlage, die bisher zur Eingangsebene des Zuschauersaals führte, verschwindet, wodurch im Pausenfoyer mehr Platz entsteht. Der Aufzug wird versetzt. Dafür wird die historische Treppe wieder vom Erdgeschoss an geöffnet und durchgängig auf drei Meter verbreitert. Sie liegt auf der Rathaus-Seite des Gewandhauses und verläuft parallel zur Giebelfassade. Ein Großteil der technischen Einrichtungen wird vom Erdgeschoss in die oberen Etagen respektive direkt unters Dach verlagert. Damit räumen diese künftig nicht nur Platz fürs Publikum, sondern sind auch noch besser vor Hochwasser geschützt. Überdies spielen bei der Sanierung vor und hinter der Bühne auch Brandschutzbelange eine wesentliche Rolle. Das Allerheiligste, der Saal, bleibt in seiner baulichen Struktur erhalten, wird aber mit (geringfügig weniger) neuen, akustikfreundlichen Sitzen versehen. Was das Gewandhaus außen an Farbe einbüßt, erhält es dafür innen zurück: Sowohl das Gestühl als auch die Auslegeware in Treppenhaus und Pausenfoyer werden in kräftigem, feierlichem Rot gehalten. Die Bühnentechnik wird je nach Erhaltungszustand saniert oder bleibt unberührt. Im Februar 2019 soll alles fertig sein.

Zum Tag des offenen Denkmals am Sonntag ist das Gewandhaus noch einmal im bisherigen Zustand zu besichtigen. Von 11 bis 17 Uhr werden Neugierige auf einem Rundweg vom Erdgeschoss über die Treppe in den Saal und zu weiteren Räumlichkeiten geführt.