Gewandhaussanierung in Zwickau startet im Dezember

erschienen am 05.09.2016



Zwickau. Anfang Dezember beginnt in Zwickau die Sanierung des historischen Gewandhauses. Das 1522 bis 1525 erbaute Denkmal soll entsprechend der denkmalpflegerischen Vorgaben bis Februar 2019 komplett erneuert werden. Rund 8,64 Mio. Euro der erforderlichen Gesamtsumme von 14,25 Mio. Euro erhält die Stadt Zwickau aus dem Bund-Länder-Programm "Städtebaulicher Denkmalschutz". Das am Hauptmarkt gelegene stadtbildprägende Gebäude bleibt die Zwickauer Hauptspielstätte des Theaters Plauen-Zwickau. Besichtigt werden kann das Bauwerk nochmals am 11. September 2016 aus Anlass des "Tag des offenen Denkmals".

Bei der Sanierung soll das Au√üenbild kaum ver√§ndert werden und die Bausubstanz nach denkmalpflegerischen und restauratorischen Anforderungen auf ihren Ursprungszustand zur√ľckgef√ľhrt werden. Im Inneren sollen die bisher eher beengten und funktional unbefriedigenden Raumsituationen so umgestaltet werden, dass sie den Anspr√ľchen des Theaters und seiner Besucher weitaus besser gen√ľgen. Priorit√§t hat dabei der Brandschutz. Garderoben, Umkleiden, B√ľros, Technik- und weitere Funktionalr√§ume werden entsprechend der Nutzungsanforderungen saniert, jedoch in der Regel in Proportion und Kubatur beibehalten. (tk)