Gewinner beim Architekturforum Zwickau 2016 gekürt

erschienen am 13.11.2016



Zwickau. Die Villa Dautzenberg, das Medicum neben dem Sportpark Zwickau, der Informationsraum der Katharinenkirche, der Hort "Stadtstrolche" und das Rittergut Niedermosel sind die Gewinner beim Architekturforum Zwickau 2016. Die Bauherren dieser Objekte wurden am Samstag in der Galerie am Domhof durch die Zwickauer Oberbürgermeistrin Pia Findeiß (SPD) ausgezeichnet.

Ausgewählt worden waren die Objekte aus 21 Vorschlägen durch eine Jury, der die Architektenkammergruppe Zwickau, die Stadt, die Kreishandwerkerschaft und die IHK-Regionalkammer angehörten. (vim)