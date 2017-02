Goldmünzen entwendet - Zeugen gesucht

erschienen am 05.02.2017



Wilkau-Haßlau. Während des Antik-Trödelmarktes in der Muldentalhalle in Wilkau-Haßlau am Sonntag haben zwei Unbekannte 25 antike Goldmünzen gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, entwendeten die Täter einen transportablen Schaukasten, in dem sich die Münzen befanden. Die Münzen haben einen Gesamtwert von etwa 7000 Euro. Einer der mutmaßlichen Täter wird auf 25 bis 30 Jahre geschätzt. Er trug eine Brille sowie einen Bart und war schwarz gekleidet. Für Hinweise: Telefon 03761 7020. (fp)