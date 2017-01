Grabgebühren steigen deutlich an

Mit Jahresbeginn sind die Kosten auf den städtischen Friedhöfen um bis zu 30 Prozent in die Höhe geschnellt. Schuld daran ist ausgerechnet der Trend zum Sparen.

Von Michael Stellner

erschienen am 03.01.2017



Zwickau. Zeitgleich zum Silvesterfeuerwerk sind in der Nacht auf Sonntag völlig geräuschlos neue Gebühren auf Zwickaus städtischen Friedhöfen in Kraft getreten. Dabei sind sowohl die Kosten für die Beisetzung als auch für die 25-jährige Nutzung von Grabstellen teils deutlich angestiegen. Die Steigerungen bewegen sich im Bereich von 15 bis sogar 30 Prozent und betreffen den Hauptfriedhof, den Eckersbacher Friedhof, den Paulusfriedhof und den Pölbitzer Friedhof. Der Zwickauer Stadtrat hatte die neuen Gebühren in seiner Sitzung Mitte Dezember ohne Diskussion und ohne Gegenstimme durchgewinkt.

Viel Spielraum bei der Kalkula- tion hatte die Stadtverwaltung nicht. Das Garten- und Friedhofsamt musste die Zahlen anhand der anfallenden betriebsbedingten Kosten ansetzen und kam so zu den neuen Zahlen. Allerdings machen sich dabei gewisse Trends bemerkbar, die Auswirkungen auf die Rechnung haben. Werden Dienstleistungen seltener nachgefragt, so verteuern sie sich im Einzelfall.

Ein solches Beispiel ist laut Rathaussprecherin Heike Reinke die Trauerhalle. "In der Vergangenheit zeichnete sich aus Kostengründen leider ein Trend ab, die Beisetzungen oft ohne Nutzung der Trauerhalle durchzuführen", sagt sie. Die Verwaltung hat sich deshalb zu Maßnahmen entschieden, um das Angebot wieder attraktiver zu machen: Laut Reinke können jetzt Angehörige ganz individuelle Musikangebote nutzen und müssen nicht mehr zwingend die Musiker das Konservatoriums bestellen. "Darüber hinaus gibt es individuelle Gestaltungsmöglichkeiten der Trauerhallenbenutzung, die von den bislang starren Vorschriften abweichen", sagt Reinke. Demnach ist die Zeitdauer jetzt flexibler wählbar, genauso wie die Ausschmückung.

Aus der Kalkulation geht darüber hinaus hervor, dass die klassische Erdbestattung zunehmend zum Auslaufmodell wird. Im Jahr 2014, das für die Berechnung der neuen Gebühren herangezogen wurde, sind auf den vier städtischen Friedhöfen insgesamt 1351 Begräbnisse gezählt worden, davon allein 1017 Bestattungen in der Urnengemeinschaftsanlage.

Die neuen Gebühren sollen bis 2021 gelten, weswegen bereits Steigerungsraten von einem Prozent bei Material- und Personalkosten einberechnet worden sind. Erst zu einem späteren Zeitpunkt sollen die Kosten für die neuen Angebote Baumbestattungen und Beisetzungen im Kolumbarium errechnet werden.

Im Vergleich zu anderen Städten ergibt sich je nach Art der Beisetzung ein gemischtes Bild. In Chemnitz kosten beispielsweise Sarg- bestattungen inklusive der Bestattungsgebühren nicht einmal die Hälfte. Dagegen sind Urnengemeinschaftsgräber in Zwickau schon für 452 Euro zu haben und damit 53 Euro günstiger als in Chemnitz.