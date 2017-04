Grammer-Mitarbeiter bangen um Arbeitsplätze

erschienen am 24.04.2017



Zwickau. Die mögliche Übernahme der Grammer AG durch die umstrittene Investorenfamilie Hastor verunsichert die Beschäftigten von Grammer in Pölbitz. Wie ihre Kollegen in anderen Teilen Deutschlands und Tschechien beteiligten sich am Montag etwa 80 der 120 Mitarbeiter der Frühschicht an einem IG-Metall-Aktionstag, informierte Stefan Fischer, Gewerkschaftssekretär der IG Metall in Zwickau. "Sollte die Übernahme gelingen, sehen wir mittelfristig die Arbeitsplätze und die positive Entwicklung des Standortes in Gefahr", sagte er. Laut Fischer arbeiten etwa 300 Leute in dem Zwickauer Werk, in dem vor allem Mittelkonsolen unter anderem für den VW Golf und den Passat hergestellt werden. Etwa ein Drittel der Belegschaft sei Leiharbeiter.

Laut Gewerkschaft wollen die Mitarbeiter nicht tatenlos zusehen, wie ihre Arbeitsplätze aufs Spiel gesetzt werden. Deshalb ist für nächste Woche eine Betriebsversammlung mit dem Ziel geplant, im Werk einen Betriebsrat zu wählen. "Das ist ein deutliches Zeichen, dass sie den Folgen einer Übernahme nicht schutzlos ausgeliefert sind", sagte Fischer. Zugleich wolle man die Arbeits- und Lohnsituation deutlich verbessern und an andere Grammer-Standorte angleichen, die über eine Tarifbindung verfügen. (vim)