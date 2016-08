GrÃ¶ÃŸtes Kinderfest Sachsens auf dem SchwanenteichgelÃ¤nde

Größtes Kinderfest Sachsens auf dem Schwanenteichgelände

erschienen am 24.08.2016



Zwickau. Am 10. September verwandelt sich das Zwickauer Schwanenteichgelände wieder in eine riesige Spielwiese. Dort steigt das größte Kinderfest Sachsens. Im vorigen Jahr tummelten sich etwa 25.000 Gäste auf dem Areal.

"Es beteiligen sich wieder viele Unternehmen und Vereine aus der Region mit Geld, Personal und Mit-Mach-Angeboten", sagte Bürgermeister Bernd Meyer (Linke) auf der Pressekonferenz in Vorbereitung des Spektakels. Neben Bewährtem gibt es auch Neues. So wartet die GGZ diesmal mit buntem Sand auf. Das Amt für Abfallwirtschaft und die EGZ bieten Kreativangebote rund um Mülltrennung. Außerdem können die Kinder in ein Müllauto einsteigen und sich darin fotografieren lassen. Das Radkultur-Zentrum Vogtland kommt mit Sport- und Spielgeräten aus Holz.

Weil es so beliebt ist, dürfen die Kids am Stand von VW erneut zwei Autos nach Herzenslust mit Farbe bemalen. Der Rettungshubschrauber kann ebenfalls wieder erkundet werden, genau wie ein Segelflieger. Wie bereits beim Stadtfest ist ein spezielles Sicherheitskonzept für die Fete erarbeitet worden. Es sei mehr Personal als im Vorjahr im Einsatz, so Meyer. (vim)

www.zwikkifaxx.de