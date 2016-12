Grund zum Feiern gibt's immer

Redakteurin sagt nach tollen Arbeitsjahren Tschüss. Kinder gestalten Weihnachtsprogramm für Senioren. Vereine erhalten Unterstützung von VW-Mitarbeitern.

erschienen am 20.12.2016



Kerstin Martin (63), seit 1977 Redakteurin, seit 1988 bei der "Freien Presse" in Zwickau, hat ihren Ausstand gegeben. Am 1. Januar tritt sie offiziell den vorzeitigen Ruhestand an. Zum Abschied kamen frühere und jetzige Kollegen, Freunde und viele, über die beziehungsweise deren Arbeit Kerstin Martin oft berichtet hat - unter anderem Zwickaus Oberbürgermeisterin Pia Findeiß (SPD). Als Stadtreporterin war Martin regelmäßige Beobachterin der Arbeit im Rathaus. Dabei kennen sich Findeiß und Martin nicht erst durch die Arbeit, sondern bereits aus Schulzeiten. Doch nicht nur über die vielen Gäste hat sich Kerstin Martin den Tränen nahe gefreut, sondern besonders über ein Lied, das ihr die Kollegen gesungen haben. Dazu hatte Sportredakteur Thomas Croy, der viele Jahre selbst im Chor des Gerhart-Hauptmann-Gymnasiums gesungen hat, ein Lied auf Grundlage des Abba-Songs "Thank you for the music" getextet - "Wir sagen Danke für die Jahre ..." "So eine Überraschung kann man nicht ahnen", sagte sie überglücklich. Die Entscheidung, vorzeitig in den Ruhestand zu gehen, ist der 63-Jährigen nicht schwer gefallen. Bei immer viel Arbeit sei sie gesund alt geworden. Irgendwann lasse dann aber auch mal die Kraft nach. Und so möchte sie noch möglichst viele Jahre gesund, gemeinsam mit ihrem Mann und der Familie verbringen. Ihre "Freie Presse" vergesse sie dabei nie. Die stecke schließlich jeden Morgen im Briefkasten. (ja)

Thea Leipner und Mavie Sobe trennen genau 80 Jahre, und doch waren die beiden gestern genau auf einer Wellenlänge. Die Neunjährige hat mit ihren 23 Klassenkameraden der 4 a aus der Pölbitzer Dittesschule ein Weihnachtsprogramm für die Bewohner des ASB-Seniorenpflegeheimes "Willy Stabenau" gestaltet. Die Kinder und die Senioren kennen sich bereits, denn die Schüler besuchen die Heimbewohner schon seit Beginn des Schuljahres, um mit ihnen zu erzählen, zu basteln oder ihnen vorzulesen. Die Weihnachts- feier mit Liedern, Gedichten und ein paar kleinen Tränchen der Rührung war dennoch für beide Seiten etwas Besonderes. "Es war sehr schön", sagte die 89-Jährige Thea Leipner am Ende und musste Mavie noch einmal über die Wange streicheln. Zwar gibt es im Heim immer wieder Veranstaltungen an den Nachmit- tagen, doch so gemütlich war es selten. Ganz leise summten die Senioren die Weihnachtslieder mit, die die Kinder zuletzt jeden Tag in der Schule eingeübt hatten. Am Ende nahmen die Schüler stolz und ein bisschen erleichtert den reichlichen Applaus entgegen. Mavie Sobes Wangen glühten noch von der Aufregung, als sie erzählte, wie interessant auch für sie der Besuch im Heim gewesen ist. "Es ist spannend zu sehen, wie die Menschen hier wohnen und wie andere hier arbeiten." Die Kinder erfuhren schon vom Alltag der Senioren - dem vor Jahrzehnten in ihrer Kindheit aber auch dem heute, an dem ein gemeinsames Weihnachtslied Raum für viele Erinnerungen bietet. (sth)

Jens Rothe, Vorsitzender des Gesamtbetriebsrates bei VW Sachsen, und Dirk Coers, Geschäftsführer Personal und Organisation, haben jetzt die von der Belegschaft gesammelten Spenden an drei sächsische gemeinnützige Vereine übergeben. Insgesamt 15.000 Euro haben der Zwickauer Verein "Gemeinsam Ziele Erreichen", der Chemnitzer "Elternverein krebskranker Kinder" und der Verein für Knochenmark- und Stammzellspenden erhalten. Dabei wurden 12.775 Euro durch die Belegschaft gesammelt, Volkswagen Sachsen hat den Betrag schließlich aufgestockt. Jens Rothe betonte dabei die Spendenbereitschaft der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. "Dieses Mal gab es eine Besonderheit: Einerseits sollte eine große Spendensumme für die Vereine generiert werden, andererseits wollten wir den Spendern auch ein kleines Dankeschön zukommen lassen. So ist die Idee entstanden, unter allen, die gespendet haben, etwas zu verlosen. Wir haben uns deshalb mit den großen sächsischen Fußballvereinen in Verbindung gesetzt und von den Mannschaften signierte Trikots erhalten, die dann verlost wurden." Trikots stellen unter anderem der FSV Zwickau, der Chemnitzer FC der FC Erzgebirge Aue zur Verfügung. Diese Weihnachtsaktion sei nur eine von vielen bei Volkswagen. Allein im Rahmen der Restcent- aktion, bei der sich die Belegschaft mit den Cent-Beträgen ihres Einkommens sozial engagiert, kommen jährlich rund 60.000 Euro zusammen. (ja)