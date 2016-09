Grundstein fÃ¼r neue Kinder- und Jugendmedizin in Zwickau gelegt

Grundstein für neue Kinder- und Jugendmedizin in Zwickau gelegt

erschienen am 19.09.2016



Zwickau. Für ein neues Kinder- und jugendmedizinisches Zentrum ist am Montag auf dem Areal des Heinrich-Braun-Klinikums am Standort Zwickau der Grundstein gelegt worden. Die 16-Millionen-Euro-Investition beinhaltet einen modernen Anbau. Zudem soll ein älteres Bettenhaus grundlegend saniert werden. Bisher sind die kinder- und jugendmedizinischen Einrichtungen, zu denen auch Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik gehören, in verschiedenen Häusern auf dem weitläufigen Gelände des Krankenhauses untergebracht.

Das neue Zentrum soll Anfang 2019 seinen Betrieb aufnehmen. Das Projekt wird vom Freistaat Sachsen mit sechs Millionen Euro gefördert. Zehn Millionen Euro trägt das städtische Klinikum selbst. (tk)