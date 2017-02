Gutachter: Heike Wunderlich erlebte Martyrium

Ein Rechtsmediziner ist überzeugt, dass der Täter triebgesteuert und brutal vorgegangen ist. Woraus schließt er das fast 30 Jahre nach dem Mord?

Von Gabi Thieme

erschienen am 09.02.2017



Zwickau/Plauen. Die 18-jährige Heike Wunderlich hat am Abend des 9. April 1987 vor ihrem Tod durch Erdrosseln in einem Wald bei Plauen bei Kälte und strömendem Regen Qualvolles durchlebt. Diesen Schluss hat am Mittwoch, am 13. Verhandlungstag im Prozess gegen den mutmaßlichen Mörder Helmut S., der promovierte Rechtsmediziner Hans-Peter Kinzl gezogen. Der Leiter des Instituts für Rechtsmedizin Gera-Zwickau war im vergangenen Jahr von der Staatsanwaltschaft Zwickau gebeten worden, die Ergebnisse der am 11. April 1987 erfolgten Obduktion im Institut für Rechtsmedizin Karl-Marx-Stadt nochmals zu bewerten und aus den Verletzungen Schlüsse zu ziehen, was genau dem vergewaltigten Opfer in jener Nacht angetan wurde.

Kinzl bescheinigte den beiden Karl-Marx-Städter Fachärzten, die damals die 18-jährige Stickerin vollständig und nach allen Regeln der Rechtsmedizin über mehre Stunden hinweg obduziert hätten, große Sorgfalt. Alle Befunde seien korrekt protokolliert worden. Die zahlreichen Verletzungen im Intimbereich ließen nur einen Schluss zu: dass der Täter hemmungslos und brutal mit dem Opfer umgegangen sei, "gesteuert durch einen niederen sexuellen Trieb". Die Verletzungen, die mit Blutungen einhergingen, "sind ihr zu Lebzeiten zugefügt worden", sagte der Mediziner, möglich sei aber auch, dass sich Heike Wunderlich im Zustand der Bewusstlosigkeit befunden habe. Ein Passant hatte die junge Frau am nächsten Tag nackt auf dem völlig durchweichten Waldboden gefunden. Lediglich ihr Gesicht war mit einigen Kleidungsstücken bedeckt. Andere Dinge, wie ihr Moped, lagen am Tatort verstreut.

Kinzl berichtete am Mittwoch von so grauenhaften Details, dass den Zuhörern im Saal der Atem stockte. Der Angeklagte, den man erst 2016 über eine DNA-Spur ermittelt hatte, folgte regungslos den Worten des Gutachters.

Sein Verteidiger hatte zu Beginn der Verhandlung versucht, eine Aussetzung des Prozesses zu erwirken. Nicht wegen des angeschlagenen Gesundheitszustandes seines Mandanten, sondern weil es denkbar sei, dass Gutachter Kinzl befangen und nicht unparteiisch sein könnte. Denn in dem von ihm geleiteten Institut für Rechtsmedizin arbeiten seit 2016 auch zwei junge Ärzte, die hier ihre fünfjährige Facharztausbildung absolvieren. Einer ist der Sohn des Oberstaatsanwalts Holger Illing, der im Wunderlich-Prozess als Ankläger auftritt. Verteidiger Andreas Bönisch präsentierte dem Gericht zur Untermauerung seiner Befangenheitsbesorgnis einen Artikel aus der "Ostthüringer Zeitung", die am 3. Februar unter der Überschrift "Geraer Rechtsmedizin deutschlandweit Vorreiter" über das Institut des 70-jährigen Kinzl berichtet hatte. Dort hieß es auch, dass mit Georg Illing - dem Sohn des Oberstaatsanwalts - nun ein Nachfolger für den Institutschef Kinzl gefunden sei. Was das Blatt nicht berichtete, ist, dass die "Wachablösung" frühestens 2021 nach der Facharztausbildung erfolgen kann. Richter Klaus Hartmann wies den Antrag auf Aussetzung des Verfahrens ab mit der Bemerkung: "Sie wissen doch, Papier ist geduldig, erst recht Zeitungsartikel."

Am Montag hatte das Gericht den Angeklagten, der bisher kaum etwas gesagt hat, zu einigen Lebensumständen befragt. Demnach war Helmut S. dreimal verheiratet. Von seinen zwei Kindern wusste er nicht einmal mehr die Vornamen. Das Gericht erwägt, auch noch die Ex-Frauen vorzuladen, um sich ein möglichst umfassendes Bild von dem gebürtigen Zwickauer zu machen.