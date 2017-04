Händler ziehen viele Leute in die City

Kosten, kaufen, bummeln: Zum Frühlings- und Ostermarkt war am Wochenende richtig Leben im Stadtzentrum. Kunden würden sich gern regelmäßig samstags Frisches holen. Die Schar der Verkäufer ist gespalten.

Von Viola Martin

erschienen am 10.04.2017



Zwickau. Nach dem Erfolg des Streetfood-Marktes war am Wochenende erneut viel los in der City. Der Frühlings- und Ostermarkt zog tausende Zwickauer und Gäste an. Neben Kinderkarussell und Hasenschule präsentierten sich viele Direktvermarkter und Händler mit frischen Waren.

Heike Dzemski, die mit Tochter Lotta unterwegs war, zeigte sich begeistert. "Ich würde mir jeden Samstag einen Markt wünschen. Er muss ja nicht so groß sein wie dieser, aber ein Vormittag, um Frisches einzukaufen, das wäre toll", sagte sie. Susanne Brandt aus Zwickau sieht das genau so. "Wenn mittwochs der Frischemarkt stattfindet, sind Berufstätige auf Arbeit", sagte sie. "Samstags würde ich gern bei Direktvermarktern fürs Wochenende einkaufen." Auch Anne Kochan aus Zwickau sprach sich für regelmäßige Frischemärkte aus. "Samstags am Vormittag, das wäre toll", nannte sie den idealen Zeitpunkt. Uwe Rüstler, der aus Fraureuth einen Abstecher nach Zwickau auf dem Hauptmarkt gemacht hat, meinte: "In Zwickau ist zu wenig los. Ein regelmäßiger Markt würde sicher Leute anziehen." Dieser Meinung ist auch der Förderverein Stadtmanagement Zwickau. Dessen Vorsitzende, Constanze Arndt, sagte, dass das Gremium für einen Frischemarkt am Wochenende mit regional erzeugten Lebensmitteln plädiert.

Bei den Händlern gibt es dazu unterschiedliche Auffassungen. Doreen Eibisch aus Neumark, die mit Spezialitäten aus Ziegenmilch aufwartete, ist zwar zufrieden mit ihrem Umsatz, sagte aber: "Ich bin beim Sachsen- und beim Frischemarkt mittwochs dabei. Am Wochenende öffnen wir ab Mai wieder unseren Hofladen, da könnten wir hier samstags nicht dabei sein." Auch für Inge Schnautz vom gleichnamigen Fruchtparadies aus Zwickau kommt die Teilnahme an einem regelmäßigen Frischemarkt am Samstag nicht infrage.

Reinhard Pechmann von der Gärtnerei Pechmann in Zwickau sagte, dass ein Samstagsmarkt für ihn machbar sei. Er kann aber auch nachvollziehen, dass kleine Direktvermarkter samstags lieber ihren Hofladen öffnen. Auch Imker Dieter Scharf aus Ortmannsdorf, der durch den Sachsen- und den Frischemarkt mittwochs in Zwickau schon viele Stammkunden hat, sagte, dass er sich einen Frischemarkt am Samstagvormittag vorstellen kann. "Vielleicht alle 14 Tage. Es müssten aber genügend Leute mit attraktiven Angeboten für die Kunden mitmachen. Schließlich lohnt sich so etwas nur, wenn die Kunden ein breites Angebot finden und die Direktvermarkter guten Umsatz machen. In anderen Orten funktioniert es doch auch." Ähnlich sieht es Ulla Jahnsmüller von der Goldbrötchen-Bäckerei aus Werda. Matthias Mattheuer vom Kräuter- und Gewürzhof Reinholdshain würde sich an einem Samstagsmarkt beteiligen. "Im fränkischen Hof funktioniert es doch auch", sagte er.