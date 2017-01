Hartenstein: Airbag-Transport abgebrannt - Behinderungen auf A72

erschienen am 28.01.2017



Hartenstein. Ein mit Airbags beladener Laster ist am Samstagfrüh auf der A72 in Flammen aufgegangen. Das Feuer war an einem Hinterrad des Transports ausgebrochen. Möglicherweise war eine Bremse festgelaufen. Der Schaden dürfte im sechsstelligen Bereich liegen. Auch eine Schallschutzwand nahm Schaden. Fahrer und Beifahrer konnten sich in Sicherheit bringen.

Wegen des Einsatzes kam es teilweise zur Sperrung der A72. Die Unfallstelle in Richtung Chemnitz blieb 5.45 Uhr voll gesperrt, danach wurde der Verkehr auf der linken Spur an dem Wrack vorbeigeleitet. Die Gegenrichtung war seit 4 Uhr wieder freigegeben.

Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig. Die Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Thierfeld, Hartenstein, Wildenfels und Zwickau mussten das Löschwasser über gut 400 Meter per Schlauchleitung an die Unfallstelle bringen. Zudem war das Löschen der Airbags durch die darin verbauten Zündsätze heikel.

Die Bergung des Lasters sollte am Samstagvormittag starten. Autofahrer mussten sich auf Behinderungen einstellen. (nikm/fp)