Hartenstein schafft mehr Krippenplätze

Mit dem Hortneubau an der Grundschule sind in den Kitas Betreuungskapazitäten für Kleinkinder frei geworden. Bei den "Kichererbsen" rücken jetzt die Bauleute an.

Von Viola Martin

Hartenstein. Der ehemalige Hortbereich der DRK-Kindertagesstätte "Kichererbsen" im Hartensteiner Ortsteil Thierfeld wird für 120.000Euro umgebaut. Anschließend sollen dort sieben Krippen- kinder betreut werden können. "82,5Prozent der geplanten Mittel fließen als Fördergeld", sagt Hauptamtsleiter Karl-Heinz Schettler.

Möglich wird die Umnutzung, weil die Stadt an der Grundschule im Ortsteil Zschocken einen Hortneubau mit 60 Plätzen geschaffen hat, der mit Beginn des Schuljahres bezogen wurde. Mädchen und Jungen, die bisher in den Hartensteiner Kitas betreut wurden, besuchen jetzt den neu geschaffenen Hort.

Zur Stadtratssitzung am Dienstagabend sind die Bauhauptleistungen für den neuen Krippenbereich in der Integrations-Kita an eine Oelsnitzer Firma vergeben worden. Sie hatte mit 18.865 Euro das wirtschaftlichste unter drei Angeboten gemacht. Ein Hartensteiner Betrieb erhielt den Auftrag für die Tischlerarbeiten. Er hatte mit knapp 1900Euro unter drei Bietern die Nase vorn. Die Maler- und Fuß- bodenlegearbeiten vergab der Stadtrat für knapp 11.880 Euro an ein Oelsnitzer Unternehmen, das schon in einer anderen Kita der Stadt gearbeitet hat und das wirtschaftlichste unter vier Angeboten vorgelegt hatte. Die nötigen Arbeiten im Bereich Heizung, Lüftung und Sanitär erledigt eine Hartensteiner Firma. Ihr Angebot liegt bei knapp 29.250 Euro und ist damit das wirtschaftlichste von insgesamt drei. Alle Vergaben erfolgten einstimmig.

Wenn alles gut läuft, können die umgebauten Räume ab März genutzt werden. "Wir brauchen die Krippenplätze dringend", sagt die "Kichererbsen"-Chefin Jutta Günther. Sie berichtet, dass bereits mehrere Eltern darauf warten, ihre Kleinen in der Einrichtung betreuen lassen zu können. "Nach dem Umbau wird sich die Lage bei Krippenplätzen entspannen", freut sich die Kita-Leiterin. Sie berichtet, dass ihr Team wie schon beim Umbau der ehe- maligen Thierfelder Grundschule zur Kindertagesstätte ein Mitspracherecht bei den Bauarbeiten hat. "Wir sind bei Baubesprechungen dabei und können unsere Erfahrungen und Wünsche einbringen. Das hilft, optimale Bedingungen für die Steppkes zu schaffen."

In der Kindertagesstätte werden zurzeit 70 Mädchen und Jungen betreut. Die Bauarbeiten erfolgen bei laufendem Betrieb. "Das wird sicher nicht einfach. Aber ich bin optimistisch, dass wir das bei gegenseitiger Rücksichtnahme gut meistern", sagt Jutta Günther, die sich schon auf die umgebauten Räume freut.