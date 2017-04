Hartmannsdorf: Erster Spatenstich für Freibad-Sanierung

erschienen am 04.04.2017



Hartmannsdorf. Am Dienstagnachmittag gab es den ersten Spatenstich für die Sanierung des Hartmannsdorfer Freibades (Landkreis Zwickau). Die Gemeinde erhält dafür rund 114 000 Euro aus dem Programm "Brücken in die Zukunft". Umweltstaatssekretär Herbert Wolff übergab den Förderbescheid an Bürgermeisterin Kerstin Nicolaus (CDU). Mit diesen Fördermitteln wird ein Teil der Gesamtfinanzierung der insgesamt veranschlagten Baukosten von 840.000 Euro gesichert. Die restlichen Mittel werden aus einem Städtebauprogramm, einem Darlehen und Eigenmitteln der Gemeinde gedeckt. Nach Abschluss der Arbeiten werden die Schwimmbecken komplett saniert sein. Auch der Babyschwimmbereich wird neu gestaltet. Das Hochwasser 2013, das dem ganzen Dorf mächtig zugesetzt hatte, hatte die Gemeinde auch zur Schließung des Bades gezwungen. (ja)