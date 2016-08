Hartmannsdorf vergibt Planung fÃ¼r Freibadsanierung

Hartmannsdorf vergibt Planung für Freibadsanierung

erschienen am 26.08.2016



Hartmannsdorf. In der Sommerhitze 2017 werden die Hartmannsdorfer endlich wieder im eigenen Dorf ins kühle Nass springen können. Der Gemeinderat hat am Donnerstagabend einstimmig die Vergabe der Planungsleistungen für die Sanierung der Freizeitstätte beschlossen. Der Auftrag ist für knapp 103.000 Euro an ein Chemnitzer Ingenieurbüro gegangen. "Das ist ein historischer Moment. Jetzt haben wir es gebacken", kommentierte Bürgermeisterin Kerstin Nicolaus (CDU) den Beschluss.

Auf die Frage von Gemeinderätin Christel Müller (CDU), wann denn mit der Fertigstellung zu rechnen sie, sagte die Bürgermeisterin: "Ich denke, dass wir Ende November die Arbeiten ausschreiben und - günstiges Wetter vorausgesetzt - vielleicht schon im Februar mit der Sanierung starten können. Ich bin optimistisch, dass das Freibad im kommenden Sommer wieder öffnet. Und zwar so hergerichtet, dass es für die nächsten 20 Jahre gerüstet ist."

Vor drei Jahren hatte das Hochwasser dem Freibad so zugesetzt, dass es damals geschlossen werden musste. Nun ist ein neues Konzept unter Einbeziehung des Spielplatzes erarbeitet und im August dem Gemeinderat vorgestellt worden. Nach diesen Entwurf kostet die Sanierung einschließlich der Planungsleistungen gut eine Million Euro. Die Kommune, die das Bad auch weiterhin selbst betreiben will, rechnet mit einer 40-prozentigen Förderung aus dem Programm "Kleinere Städte und Gemeinden" und weiteren 110.000 Euro aus dem Programm "Brücken der Zukunft".

An der Größe der Wasserfläche ändert sich nichts. Das bisher geflieste Becken wird mit Folie ausgelegt. Die Startblöcke werden erneuert und die Wasserrutsche saniert. Das Planschbecken bekommt einen anderen Platz und ein Sonnensegel.

Noch nicht eingerechnet in die Bausumme ist der Abenteuerspielplatz, der neben dem Badgelände geplant ist. Für diesen will das Dorf Geld über das Förderprogramm "Leader" beantragen. (vim/upa)