Heinrich-Braun-Klinikum erhebt ab November Parkgebühren

Egal ob Mitarbeiter oder Besucher: Wer auf dem Gelände des Zwickauer Krankenhauses sein Auto abstellen will, muss künftig fast überall dafür zahlen.

Von Torsten Kohlschein

erschienen am 25.10.2016



Zwickau. Das Prinzip ist aus Parkhäusern bekannt: Man fährt mit dem Auto an die Schranke und zieht sein Ticket. Dann geht der Schlagbaum hoch, und der Autofahrer kann passieren. Diese Prozedur kommt ab November auf all jene zu, die mit ihrem Wagen in das beschrankte Areal des Zwickauer Heinrich-Braun-Klinikums (HBK) einfahren und dort parken wollen. Letzteres ist eine Stunde kostenfrei, danach tickt der Gebührenzähler. Der Gang zu einem der vier übers Gelände verteilten Kassenautomaten direkt vor Abfahrt wird in jedem Fall fällig. Die Regelung gilt auch für Klinikumsmitarbeiter und Taxis, für Notarztwagen öffnen die Schranken automatisch.

Laut einer gestern verbreiteten Pressemitteilung des HBK soll diese Maßnahme der Verkehrsberuhigung zugunsten von Passanten, Notfalltransporten und interner Logistik dienen. Laut Geschäftsführer Rüdiger Glaß gehe es ebenso um den Lärmschutz sowie darum, die Erreichbarkeit der Häuser für Rettungs- und Einsatzkräfte im Not-, Brand- und Katastrophenfall sicherzustellen. Und nicht zuletzt um optimale Erreichbarkeit der medizinischen Einrichtungen für die Patienten. Deshalb sei auch die erste Stunde gebührenfrei, was in der Regel ausreiche, um einen Patienten zu bringen oder abzuholen. Die Einnahmen bleiben beim HBK und fließen nicht dem Stadtsäckel zu.

Weiterhin kostenlos bleiben die Nutzung des Besucherparkplatzes an der Steinpleiser Straße (440 Stellplätze) sowie der Flächen entlang der Karl-Keil-Straße, also an der HBK-Kindertagesstätte und den beiden Ärztehäusern (110 Plätze).