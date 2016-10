Herbstfest lockt 5000 Besucher

erschienen am 10.10.2016



Ein riesiger bunter Herbstmarkt hat gestern Scharen von Besuchern an und in die Vereinshalle an der Schachtstraße in Mülsen St. Niclas gelockt. Gottfried Scharf, Vorsitzender des Niclaser Rassekaninchenzuchtvereins, der gemeinsam mit dem Ortschaftsrat das 16. Herbstfest ausgerichtet hatte, schätzte, dass es reichlich 5000 Besucher waren. Aufgrund der Wetterprognose waren zwar fünf Händler abgesprungen. Die, die kamen, wurden aber nicht nur mit interessierten Gästen, sondern gelegentlich sogar mit Sonnenstrahlen belohnt. Naturprodukte und Handwerkskunst bestimmten den Markt. Der Renner war Feldschmied Erwin Littmann aus Wiederau (Foto). Der Zschorlauer Bildhauer Bernd Voigt ließ sich draußen beim Kettensägenschnitzen über die Schulter schauen, die Niclaser Schnitzer drinnen in der Turnhalle. Die Langenweißbacher Kräuterhexe Beatrix Pretzlaff pries ihre Teemischungen und Salben an, der Lauschaer Glasbläser Andreas Voigt hatte schon Weihnachtliches im Angebot. Tischlermeister Wilhelm Hiller aus dem vogtländischen Kürbitz zeigte Holzintarsien. (upa)