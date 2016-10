Hier gibt's ganz spezielle Müller-Milch

Der Landhof Hartmannsdorf schafft seine Milchkühe ab, weil sich diese nicht mehr rechnen. Ein Familienbetrieb im Dorf geht derweil einen neuen Weg.

Von Viola Martin

erschienen am 26.10.2016



Hartmannsdorf. Seit zwei Wochen kann man im Dorf Müller-Milch kaufen. Das liegt nicht daran, dass der Supermarkt jetzt Produkte des Großkonzerns gelistet hat. Denn: Einen Supermarkt gibt es gar nicht im Ort. Die Milch können die Kunden sieben Tage die Woche rund um die Uhr ganz frisch am Milchautomaten vor dem Familienbetrieb Müller an der Rothenkirchner Straße zapfen.

"Wir haben in der Familie überlegt, ob wir so einen Automaten anschaffen. Der kostet immerhin 10.000 Euro. Da müssen wir erst einmal 10.000 Liter Milch verkaufen, bis wir das Geld wieder reinhaben", sagt Anja Müller. "Aber es gibt ja keine Milchquote mehr. Und beim Verkauf über die Zapfstelle haben wir einen stabilen Preis von einem Euro pro Liter." Von der Molkerei bekommen die Müllers zurzeit 27 Cent, es waren auch schon weniger. Diese Preise schwanken.

"Die Direktvermarktung läuft gerade erst an", sagt Norbert Müller. Aber der neue Service spreche sich rum. Es gebe Leute, die nur schnell mal von der Rothenkirchener Straße abbiegen und sich ein paar Flaschen zapfen. Andere werfen auch mal einen Blick in den Stall, wollen sehen, unter welchen Bedingungen die Milch produziert wird. "Dann erfahren sie auch, wie viel Arbeit darin steckt und das sie bei uns gentechnikfrei produziert wird. Viele Verbraucher haben in den vergangenen Monaten gesagt, dass sie mehr für Milch bezahlen würden. Wir sind gespannt, ob sie das auch tun, wo sie bei uns die Möglichkeit dazu haben", sagt Anja Müller.

Die 47-Jährige ist gelernte Gärtnerin. Doch der Betriebsteil der Gärtnerischen Produktionsgenossenschaft, in dem sie arbeitete, ist nach der Wende den Bach runtergegangen. "Als ich nach der Hochzeit mit Norbert mit hierher auf den Hof gezogen bin, habe ich der Schwiegermutter gern bei den Kühen geholfen. Nachdem die von der LPG weg waren, hatten wir nur noch drei. Da mussten wir uns entscheiden: Entweder aufhören oder richtig Landwirtschaft betreiben", sagt die Hartmannsdorferin, die dann 1991 nach der Geburt von Tochter Katrin als Wiedereinrichterin durchstartete. Die Familie baute den alten Stall um und kaufte 22 Kühe. Norbert Müller arbeitete weiter als Maschinenbauer, half aber mit auf dem Hof, genau wie die Schwiegereltern.

Seither hat sich einiges getan. 1995 wurde ein neuer Stall für 50Milchkühe und Nachzucht gebaut, stieg Norbert Müller mit in den Familienbetrieb ein. Fünf Jahre später entstand das neue Wohnhaus, in dem jetzt drei Generationen unter einem Dach leben.

Anja und Norbert Müller haben fünf Kinder. Katrin, der ihr Bürojob nicht gefiel, schulte zur Landwirtin um und arbeitet mit auf dem Hof. Andrea studiert in Dresden Agrarwirtschaft und überlegt, mit ihrem Freund, der ebenfalls dort studiert, mit in den Betrieb einzusteigen. Sohn Christian studiert in Zwickau Maschinenbau, hilft vor allem in der Ernte. Die beiden jüngeren Töchter gehen noch zur Schule. Opa Herbert, der selbst Landwirt war und eigentlich lange Rentner ist, hilft weiter gern auf dem Hof. So sind die großen Vorräte an gespaltenem Holz für die Heizung das Werk des 81-Jährigen.

Die Müllers haben erarbeitetes Geld immer wieder in den Betrieb gesteckt, einen Melkroboter und weitere moderne Technik gekauft, um sich die Arbeit zu erleichtern. Sie bewirtschaften knapp 100 Hektar Land, bauen darauf das Futter für ihre Tiere selbst an, aber auch Getreide, Raps und Kartoffeln. Die Knollen vermarktet die Familie in einer Kartoffelkiste im Dorfzentrum und neuestens auch in dem Holzhäuschen, in dem am Automaten frische Milch gezapft werden kann.

Der Milchautomat, Rothenkirchener Straße 113 in Hartmannsdorf, ist rund um die Uhr geöffnet. Ein Liter Rohmilch kostet einenEuro. www.landmueller.de