Hier soll die Landesausstellung rein

Im Audi-Bau neben dem Horchmuseum wird in vier Jahren das Herz der industriehistorischen Schau schlagen. Ein Besuch bei den Betroffenen, die davon überrascht wurden.

Von Torsten Kohlschein

erschienen am 16.09.2016



Zwickau. Im Sozialkaufhaus "Zwickaus gute Geister" an der Audistraße, rechts neben dem August-Horch-Museum, geht alles seinen Gang - auch an Tag 2 nach dem Bekanntwerden des Zuschlags für die Landesausstellung. Obwohl der Gebrauchtwarenmarkt im Souterrain des Audi-Baus für die Ausstellung ab 2018 wohl weichen müssen wird. Das hat Geschäftsführer Fabian Siebert vom Mitmieter des Hauses, Jens Geigner von der Fortbildungsakademie der Wirtschaft (FAW), erfahren. Mehr weiß Siebert nicht: "Wir haben einen Mietvertrag, und der gilt unbefristet. Eine offizielle Kündigung haben wir noch nicht erhalten."

Die Vertreter des Vermieters, der Zwickauer System- und Haustechnik (ZSH), sind im Urlaub. "Deswegen schwimmen wir gerade etwas", so Siebert. Vor einigen Jahren hat der 31-Jährige das seit 2000 bestehende Sozialkaufhaus von der Sächsischen Aufbau- und Qualifizierungsgesellschaft (SAQ) gekauft und betreibt es seither mit vier Teilzeitkräften. Wie es weitergehen soll, weiß er zurzeit noch nicht: "Etwas Vergleichbares gibt es zu dem Mietpreis nirgends."

FAW-Standortkoordinator Geigner kann entspannter in die Zukunft schauen. Wie ihm auf Anfrage telefonisch aus dem Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst mitgeteilt wurde, soll die Landesausstellung neben dem Souterrain nur im größtenteils leer stehenden ersten Obergeschoss des mächtigen Ziegelbaus einziehen. Das wurde "Freie Presse" gestern aus dem Ministerium bestätigt. In der ersten Etage hat die FAW nur eine kleine Fläche gemietet. Sie belegt sonst mit technischen Anlagen und Unterrichtsräumen für zurzeit 320 Aus- und Fortzubildende nur die zweite Etage sowie Flächen in benachbarten, nicht betroffenen Gebäuden - insgesamt 5000 Quadratmeter: "Wir freuen uns, dass die Landesausstellung hierherkommt", sagt er. Ausstellungs- und Ausbildungsbetrieb vertragen sich seiner Ansicht nach nicht nur gut. Geigner sieht sogar die Möglichkeit, sich mit seiner Einrichtung in die Landesausstellung einzubringen. "Wir werden uns jedenfalls darüber Gedanken machen", sagt er. Die Geschäftsleitung der ZSH selbst will sich nach Aussage ihres Verwalters Michael Georgi erst in der letzten Septemberwoche zum Thema äußern.