Historisches Dorf zum Zwickauer StadtjubilÃ¤um nur teilweise fertig

Historisches Dorf zum Zwickauer Stadtjubiläum nur teilweise fertig

erschienen am 13.10.2016



Zwickau. Der Aufbau des historischen Dorfes, das derzeit am Muldeufer entsteht, wird zur 900-Jahr-Feier der Stadt Zwickau 2018 nicht abgeschlossen sein. Das räumte Elfried Börner von der Stadtmission ein. Das Hauptgebäude solle wenigstens noch im Rohbau entstehen, für das geplante Zugangstor mit zwei Wachtürmen werde die Zeit aber nicht reichen, so Börner.

Dafür nutzen die Verantwortlichen die Zeit bis zur Frostperiode, indem sie mit Arbeiten an einem neuen Teilprojekt begonnen haben. Seit einer Woche bauen die Helfer einen Lehmofen, in dem einmal unter mittelalterlichen Bedingungen Brot gebacken werden kann. Das Projekt, an dem Kinder, Jugendliche und Flüchtlinge mitarbeiten, läuft seit eineinhalb Jahren und wird von zahlreichen Partnern unterstützt. Ziel ist, eine Siedlung entstehen zu lassen, wie sie vor 900 Jahren ausgesehen haben könnte. (ael)