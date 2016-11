Hochzeitsplanung: gucken, kosten, kaufen

70 Aussteller haben am Wochenende ihre Dienste für Feste und Feiern in der "Neuen Welt" angeboten. Nicht nur Verliebte, die den Bund fürs Leben schließen wollen, ließen sich inspirieren.

Von Viola Martin

erschienen am 14.11.2016



Zwickau. Welche Torte Julia Gries (25) und Alexander Bischoff (28) auf ihrer Hochzeitsfeier im nächsten Sommer anschneiden werden, das wissen sie noch nicht genau. "Aber wir haben auf der Messe schon schöne Exemplare bewundert", sagen die Zwickauer. Bei den Ringen ist bei den beiden am Wochenende in der "Neuen Welt" schon die Entscheidung gefallen. Bei einem Goldschmied aus der Stadt suchten sie sich ein Paar aus Weißgold für gut 1000 Euro aus.

Im Sommer hatte Alexander Bischoff seiner Julia im Urlaub am Strand in Spanien ganz romantisch einen Heiratsantrag gemacht und ihr den Verlobungsring über den Finger gestreift. Den Bund fürs Leben möchten der Ingenieur und die Konstrukteurin im Sommer 2017 schließen und das mit Familie und Freunden auf einem Schloss in der Umgebung feiern. 12.000 Euro wollen sie für das Fest ausgeben.

Viel Zeit verbringen die Verlobten bei der Modenschau, auf der traumhafte Kleider in Weiß und Champagnerfarben, aber auch in Schwarz, Rot und Farbkombinationen gezeigt werden. Sogar ein Kleid mit LED-Leuchten im Rock ist zu sehen und begeistert viele Besucher. Weil Alexander ihr Kleid vorher nicht sehen darf, sagt Julia nur so viel: "Es wird klassisch weiß sein." Ihr Verlobter verrät, dass er sich seinen Anzug in Zwickau schneidern lassen wird.

Die jungen Leute haben vor, freitags standesamtlich und dann samstags kirchlich zu heiraten. Sie wollen nicht in einer Kutsche, sondern in einem Oldtimer vorfahren. "Aber in keinem amerikanischen", versichert Alexander. Welches Auto es am Ende sein wird, ist noch nicht entschieden. Damit bei der Feier auch alle Gäste mit dem Paar auf dem Gruppenfoto sind, gucken sich die Zwickauer ebenfalls nach einem Fotografen um. "Die meisten Bilder wird aber meine Mutter machen, die Fotografin ist", sagt Alexander. Auch die musikalische Umrahmung des Festes ist schon klar. Die werden Verwandte übernehmen.

Die Messe in Zwickau ist nach der in Waldenburg vor ein paar Wochen schon die zweite, die das Paar besucht. "Bei so einer Veranstaltung hat man viele Anbieter auf kleinem Raum, kann gucken und vergleichen", nennt es Vorteile.

Doch nicht nur Verliebte gehörten zu den Besuchern. Ella Junghänel (13) aus Zwickau war mit ihrer Mutter Maike gekommen, um sich nach einem Kleid für ihre Konfirmation umzuschauen. Die beiden fanden auch interessante Angebote für die Feier. Sogar Rentner-Ehepaare bummelten über die Messe, beispielsweise Annelie und Karlheinz Ulrich (beide 67) aus Werdau. "Sohn und Schwiegertochter feiern bald Silberhochzeit. Wir haben uns nach einem Geschenk umgesehen und sind auch fündig geworden. Was es ist, wird aber nicht verraten. Schließlich soll es eine Überraschung werden", sagen sie.