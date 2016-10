Hüne prügelt Invalidenrentner krankenhausreif

Ein Lichtensteiner muss sich vor Gericht verantworten. Alkoholisiert und unter Drogen war er ausgetickt.

Von Uta Pasler

erschienen am 20.10.2016



Zwickau/Lichtenstein. Arbeitslos, obdachlos, die Kaufmannslehre geschmissen. Die Freunde: Schnaps und Drogen. Der 32-jährige Lichtensteiner gibt zu, dass er, wenn er etwas eingenommen hat, manchmal gereizt ist. Seit 15 Jahren trinke er, zuletzt eine Flasche Kräuter täglich, dazu Crystal, um raufzufahren, Cannabis, um runterzukommen. Auch am 20. Juni 2016, dem Tag, an dem er austickte und etwas tat, was ihn sofort ins Gefängnis und nun vors Schöffengericht am Zwickauer Amtsgericht brachte, hatte er ordentlich getankt. Gefährliche Körperverletzung war nur ein Delikt, das Staatsanwältin Barbara Gremm ihm gestern vorwarf.

Es passierte auf einem Feldweg am Stadtrand von Lichtenstein. Ein Nachbar seiner Großeltern kam ihm im Auto entgegen. In der Vergangenheit hatten sie sich manchmal verbal attackiert, der "Arbeitsscheue", der bei seiner Oma nur schnorre, und der mit der "Holz-Macke", weil der so viel Holz verheize. An jenem Tag prügelte der 32-Jährige den heute 60-Jährigen krankenhausreif. Erst zertrat er den Spiegel des Wagens. Als der Nachbar ausstieg und drohte, die Polizei zu rufen, schlug der 1,90-Meter Hüne auf den schmächtigen Invalidenrentner ein. Der versuchte noch, seinen Hund im Wagen rauszulassen, kam aber nicht dazu. Nach weiteren Schlägen und der Drohung "Ich bring dich um" fiel der Rentner bewusstlos um. Die Ärzte diagnostizierten ein Schädelhirntrauma, Trümmerbrüche im Gesicht, Splitterbrüche am Arm. Bis heute leidet das Opfer an den Folgen.

"Ich wollte den nicht so verletzen", sagte der Angeklagte. Er habe sich nur gewehrt, aus Angst vor dem Hund. Auch bei den anderen Delikten, die ihm vorgeworfen wurden - weitere Körperverletzungen, Sachbeschädigungen und Bedrohung -, sei er jedes Mal provoziert worden, erklärte der Lichtensteiner, der sich zuletzt häufig in Zwickau aufgehalten haben soll.

Stephan Zantke, Vorsitzender Richter, hielt ihm ein recht frisches Urteil unter die Nase: Körperverletzung, Bedrohung, Beleidigung. Danach hatte er im Juni 2014 einen Mann im Lichtensteiner Netto-Markt attackiert, bedrohte die zu Hilfe eilende Bäckerin mit dem Tod, wenn sie die Polizei rufe. "Ich mach dich kalt und bring dich auf die Deponie", soll er einem Ex-Nachbarn an den Kopf geworfen haben. Sein 80-jähriger Großvater, der mittlerweile verstorben ist, gab noch in diesem Jahr bei der Polizei zu Protokoll: "Wir hatten Angst vor ihm."

Die Verhandlung wird fortgesetzt. Der Angeklagte bleibt weiter in U-Haft.