Hunderte Teilnehmer bei Anti-Rechts-Demonstration in Zwickau

erschienen am 05.11.2016



Zwickau. Fünf Jahre nach dem Auffliegen des NSU-Terrortrios haben am Samstag in Zwickau mehrere hundert Menschen gegen Rassismus demonstriert. Nach Angaben der Bundespolizei waren es rund 450 Teilnehmer. Die Organisatoren des deutschlandweiten Anti-Rechts-Bündnisses "Irgendwo in Deutschland" sprachen von 600 Demonstranten aus dem gesamten Bundesgebiet. Man wolle die Wut und Trauer um die Opfer der Rechtsterroristen auf die Straße tragen, hieß es bei der Auftaktkundgebung.

Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe sollen mindestens zehn Morde begangen haben. Sie hatten rund zehn Jahre in Zwickau gelebt. Am 4. November 2011 war die Existenz des Trios nach einem von Zschäpe gelegten Brand in einer Wohnung in der Zwickauer Frühlingsstraße entdeckt worden.

Der von Polizisten begleitete Auftakt der Kundgebung am Hauptbahnhof verlief friedlich. Immer wieder hätten Anwohner die Demonstranten jedoch vom Fenster aus beschimpft und auch den Hitlergruß gezeigt, sagte eine Bündnis-Sprecherin der dpa. Die Polizeidirektion Zwickau bestätigte, dass dazu bislang mindestens eine Anzeige vorliegt. Die Demonstration war nach Angaben des Landkreises Zwickau für 800 Teilnehmer angemeldet. (ael/dpa)