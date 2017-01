Hygiene-Museum richtet Sächsische Landesausstellung in Zwickau aus

erschienen am 04.01.2017



Zwickau. Das Deutsche Hygiene-Museum aus Dresden ist der offizielle Ausrichter der Leitschau zur Sächsischen Landesausstellung Industriekultur, die 2020 in Zwickau stattfindet. Das gab der Freistaat am Mittwochvormittag bekannt. Die Leitausstellung wird im Audi-Bau zu sehen sein, dem Nachbargebäude des Zwickauer August-Horch-Museums. Kunstministerin Eva-Maria Stange (SPD) würdigte das Hygiene-Museum als Einrichtung, die weit über die Landesgrenzen hohe Anerkennung genieße und bereits Erfahrung mit Ausstellungen von überregionaler Strahlkraft habe. Man habe dem Hygiene-Museum den Vorzug vor Industriemuseen gegeben, da der Mensch und nicht die Maschine im Vordergrund stehen solle, sagte Stange. Die Landesausstellung Industriekultur wird vom 25. April bis 1. November 2020 am Standort Zwickau sowie an sechs Nachbarstandorten in Südwestsachsen stattfinden. Der Freistaat stellt 5,8 Millionen Euro Fördermittel bereit. (ael)