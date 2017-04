Im ehemaligen Zwickauer Georgengymnasium sollen Wohnungen entstehen

Zwickau. Das vor etwa 14 Jahren geschlossene Zwickauer Georgengymnasium hat einen neuen Besitzer. Auf seiner Sitzung am Dienstag beschloss der Finanzausschuss einstimmig den Verkauf der Immobilie für 470.000 Euro. Neuer Eigentümer wird die noch zu gründende Georgenplatz Zwickau GmbH mit Sitz in Bad Soden im Taunus. Hinter dieser Firma steht wiederum ein Familienunternehmen, dass in Zwickau nicht unbekannt ist. 2014 kaufte die Firma für 1,6 Millionen Euro ein Immobilienpaket in der Bahnhofsvorstadt. Der Investor will aus dem mehr als 125-Jahre alten Schulhaus ein Gebäude mit "wohnungswirtschaftlicher Nutzung" machen. Mehr erfuhren die Ausschussmitglieder am Dienstag auch nicht. Neben Wohnungen seien jedoch auch Praxisräume und Büroeinheiten sowie betreutes Wohnen denkbar. Lediglich die Nutzung als Pflegeheim wird per Kaufvertrag ausgeschlossen. Der neue Eigentümer geht davon aus, dass er etwa 24 Monate benötigt bis alle Planungs- und Genehmigungsverfahren abgeschlossen sind. Der Kaufvertrag beinhaltet eine Investitions- und Sanierungsverpflichtung.

Die Schule war 1886 als Bürgerschule III eröffnet worden. 1906 erfolgte ein Anbau. 1935 machte die Schule für die Polizeidirektion Platz. Erst 1945 wurde der Schulbetrieb unter dem Namen "Alfred-Leuschke-Schule" wieder aufgenommen. Ab 1974 hieß die Schule "Martin-Hoop-Schule", vor man ab 1990 zu dem Namen zurückfand, den die Schule zwischen 1919 und 1935 getragen hatte: Georgenschule. (nkd)