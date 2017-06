In Hartenstein kracht's besonders häufig

Die Anzahl der Unfallschwerpunkte im Landkreis Zwickau steigt. Vor allem in einem Ort kommt es oft zu Problemen.

Von Frank Dörfelt

Zwickau. Gleich zweimal innerhalb von vier Stunden sind am vergangenen Samstag an der Auffahrt zur Autobahn 72 in Hartenstein Autos kollidiert. Die Folge: mehrere schwer verletzte Personen. Die Zufahrt in Richtung Chemnitz, an der Linksabbieger häufig mit Geradeaus-Fahrern kollidieren, hatte die Verkehrsunfallkommission (VKU) des Landkreises bereits vor Jahren zu einem Unfallschwerpunkt erklärt. In der Kommission sind Polizei, Landesamt für Straßenbau und Verkehr und das Landratsamt vertreten. 2016 hatte das Gremium auch die Hartensteiner Autobahn-Auffahrt in Richtung Hof als Gefahrenstelle eingestuft - selbst die Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit von 70 auf 50 Kilometer pro Stunde konnte das nicht verhindern. Eine Ampel soll künftig den Verkehr an beiden Zufahrten regeln. Laut Landesamt für Straßenbau und Verkehr wird diese Lichtsignalanlage jedoch erst im Jahr 2018 gebaut - vor einem Jahr war noch von 2017 die Rede gewesen.

Insgesamt weist die Polizei-Statistik für das vergangene Jahr 48 Unfallschwerpunkte im Landkreis Zwickau aus. Das sind neun mehr als 2015. Damit sind, nach einer Entspannung in den Jahren zuvor, wieder mehr Unfallschwerpunkte entstanden als beseitigt werden konnten. Die Gründe dafür werden derzeit von den jeweiligen Unfallkommissionen untersucht. Ergebnisse liegen noch nicht vor.

Die Autobahnauffahrt ist für Hartenstein nicht das einzige Verkehrsproblem. Im vergangenen Jahr stellte die VKU dort zwei weitere Kreuzungen fest, an denen die Anzahl der Unfälle gestiegen ist: Im Ortsteil Thierfeld krachte es an der Kreuzung der Staatsstraße 255/ Kreisstraße 9309 häufig. Hier will man zunächst abwarten, ob die Ampel an der Autobahn positive Auswirkungen hat. Im Ortsteil Zschocken sieht die VKU hingegen ihre Möglichkeiten weitgehend ausgeschöpft. An der Kreuzung der Staatsstraßen 255/246/Pflockenstraße wurden ein Tempolimit von 50 km/h eingeführt und ein Stoppschild aufgestellt. Da die meisten Unfälle durch Fahrzeuge aus Richtung Lichtenstein und der Pflockenstraße geschehen, soll dort jetzt verstärkt geblitzt werden.

In der Stadt Glauchau sind derzeit keine Unfallhäufungsstellen zu beobachten, wie Pressesprecherin Bettina Seidel sagte. Lediglich die Kreuzung B 175/Hochuferstraße/ Waldenburger Straße steht noch bis 2018 unter besonderer Beobachtung. Sie war bis 2015 ein Unfallschwerpunkt. Auch die Unfallkommission in Hohenstein-Ernstthal gab bekannt, für 2016 keine Häufungen festgestellt zu haben. Die Stadtverwaltung Werdau ließ eine "Freie Presse"-Anfrage unbeantwortet.

In der Stadt Zwickau wurden 2016 zwölf Unfallschwerpunkte unter anderem durch Tempolimits oder Umprogrammierung von Ampeln beseitigt. Allerdings sind neun Gefahrenkreuzungen hinzugekommen, die meisten davon an den drei Bundesstraßen sowie an der Am- pel Humboldtstraße/Bahnhofstraße. Die Ursachen werden untersucht und ausgewertet", sagte Heike Reinke von der Pressestelle. Einige Unfallschwerpunkte sind bereits bekannt. Darunter die Einmündung der Kolpingstraße in die Crimmitschauer Straße sowie die Kreuzung Muldestraße/Am Hammerwald.