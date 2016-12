In manchem Hüttenhabit steckt eine Frau

Scharen von Besuchern hat die Parade der Bergmänner am Samstag nach Zwickau gelockt. Bei genauerer Betrachtung wird aber klar: Dort haben Frauen die Hosen an.

Von Uta Pasler

erschienen am 12.12.2016



Zwickau. Alles Bergbrüder? Von wegen! Die zahlreichen Besucher, die den Aufmarsch von 14 Vereinen während der Bergparade zwischen Glück-auf-Center und Domhof am Samstag flankierten, konnten es deutlich sehen: In vielen Habits stecken Frauen. Zwickaus Vize-Bürgermeisterin Kathrin Köhler begrüßte daher auf dem Domhof nicht nur die Bergbrüder, sondern auch die Bergschwestern.

Warum tragen Frauen Männertracht? Janine Völker, Vizechefin des Zwickauer Jugendblasorchesters, zuckt die Schultern. "Da gab es nie eine Frage." Ebenso wenig, ob Männer spuren, wenn sie den Takt vorgibt. "Ein Miteinander im Orchester funktioniert nur mit Disziplin", sagt die 27-Jährige, die das schon dem Nachwuchs beibringt.

Laut Heino Neuber, Chef des Fördervereins des Bergbaumuseums Oelsnitz/E., schreibt die Paradeordnung des Landesverbandes vor, dass Frauen vorzugsweise in Männerkleidung teilnehmen sollten. Neuber erinnert sich daran, wie sein Verein vor zwei Jahren neue Habits anschaffte. "Wir haben unsere Frauen gefragt, ob sie Damenkostüme wollen. Die Antwort: Um Gottes Willen, nein!"

Wenngleich der Zwickauer Steinkohlebergbauverein eine reine Männertruppe darstellt, spielen auch dort Frauen eine gewichtige Rolle, versichert Vorsitzender Karl-Heinz Baraniak. "Was wären wir ohne unsere Frauen, die Putz-, Wasch- und Flickstunden damit verbringen, um unser Habit in Ordnung zu halten?" Zudem, sagt Baraniak, geben etliche den Ton an. Am Samstag war das Carmen Fuchs, seit 1997 Leiterin der Hüttenkapelle Oederan. Sie hatte die musikalische Gesamtleitung des Abschlusskonzerts inne. Ein kleiner General, meint man, wenn man sie reden hört. "Klare und deutliche Ansagen sind wichtig, kein Herumgeeier", sagt die 65-Jährige und gibt schmunzelnd zu, dass sie auch nie in die Politik wollte. Ob Mann oder Frau im Verein - die Diplomlehrerin für Musik, die einst in Zwickau an der Pädagogischen Hochschule studiert hat und sich noch mit der Stadt verbunden fühlt, macht da keinen Unterschied. "Es geht nur um die Musik." Die wirkt - bei den Zuschauern am Rande der Parade, aber auch bei den Teilnehmern selbst, verrät Silke Müller im Kostüm einer Erzklaubefrau der Bergbrüderschaft Frohnau. "Wenn's mal zwickt oder zwackt, dann geht das weg, so lange die Musik spielt." Ihr Vater hatte 38Jahre lang die Leitung des Vereins inne, so wuchs die heute 52-Jährige hinein in die Traditionspflege.

Die Oederanerin Anja Lohse ist 18 Jahre alt und bläst seit 2006 das Waldhorn im Verein. Durch eine Freundin, die Trompete spielt, bekam sie Lust zum Musizieren. Paraden gehörten von Anfang an dazu, auch die Männeruniform. "Wenn alle das Gleiche anziehen, erhöht das das Gemeinschaftsgefühl", sagt die Forstwirtschaftsstudentin, die das nie albern oder peinlich fand. "Ich war immer ziemlich stolz drauf."