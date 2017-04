Indikar panzert Polizei-Autos

Das Unternehmen hat gestern ein neues Technologiezentrum eingeweiht. So manchem Besucher blieb die Spucke weg.

Von Frank Dörfelt

erschienen am 08.04.2017



Wilkau-Haßlau. Dass Sachsens Innenminister einen Wirtschaftstermin übernimmt und zur Einweihung eines Technologiezentrums erscheint, ist eher ungewöhnlich. Markus Ulbig (CDU) ist jedoch gewissermaßen Auftraggeber der Firma Indikar, die seit 2003 ihren Sitz im Gewerbegebiet "Am Schmelzbach" in Wilkau-Haßlau hat und dort jetzt ihren Standort erweiterte. Die Ulbig unterstellte Polizei verfügt über sechs Einsatzfahrzeuge, die von dem Unternehmen, das sich unter anderem auf die Panzerung von Autos spezialisiert hat, einen besonderen Schutz erhielten. Sie sind schusssicher. "Bis zu einem Kaliber von 7,2 halten sie Kugeln ab", sagte Ulbig. Die Fahrzeuge sind angesichts der Terrorgefahr wichtiger denn je. Auch die Audi A 8 der Bundeskanzlerin und einiger Bundesminister standen schon in der Indikar-Werkstatt, die auch europäische Königshäuser zu ihren Kunden zählt.

Mit dem Technologiezentrum wurde gestern eine 1600 Quadratmeter große Presswerkhalle eingeweiht, die einen neuen Entwicklungsschritt bedeutet. Eine Großpresse mit 1000 Tonnen Presskraft zur Heißverformung von Karosserieblechen wurde den Gästen vorgeführt. Eine zehn Meter hohe und 150 Tonnen schwere Anlage bildet das Herzstück der neuen Halle. In den nächsten Wochen sollen weitere Pressen aufgebaut und perspektivisch neue Arbeitsplätze geschaffen werden. "Mit der Einweihung ist für uns eine lang erträumte Investition in Erfüllung gegangen", sagte Indikar-Geschäftsführer Ronald Gerschewski. Neben Panzerungskomponenten kann Indikar ultraleichte Strukturbauteile selbst fertigen.

Rund 4 Millionen Euro hat die Firma in die Standort-Erweiterung investiert. Am Bau, für den im August 2016 der Grundstein gelegt wurde, waren nur Firmen aus der Region beteiligt. "1050 Kubikmeter Beton und 90 Tonnen Stahl wurden verbaut", sagte Bernd Fritzsch, Chef des Hauptauftragnehmers.

Begonnen hatte die Indikar-Geschichte im Jahr 2003 mit 23 Mitarbeitern, heute sind es 165, davon allein 40 in der Entwicklungsabteilung. Neben der Panzerung von Fahrzeugen werden Bauteile für konventionelle Autos und neuerdings auch Bauelemente für exklusive Innenausstattungen hergestellt. Auch die Verlängerung eines Autos ist kein Problem. "Wir können vieles herstellen", sagte Gerschewski. Nur eines könne man nicht: Serienproduktion. Indikar steht als Abkürzung für "Individual Karosseriebau".