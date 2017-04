Indikar panzert Polizeiautos

erschienen am 07.04.2017



Die Firma Indikar, die sich unter anderem mit der Panzerung von zivilen Fahrzeugen international einen Namen gemacht hat, weihte am Freitag an ihrem Firmensitz im Gewerbegebiet "Am Schmelzbach" in Wilkau-Hasslau eine neue 1600 Quadratmeter große Presswerkhalle ein. Dadurch ist das Unternehmen in der Lage, nicht nur die selbst entwickelten Spezialbleche für die Panzerung mittels Heißverformung herzustellen, sondern auch ultraleichte Strukturbauteile. Damit hat die Firma eine Nische gefunden, die sie ausbauen will. Insgesamt hat Indikar 4 Millionen Euro in die Erweiterung des Standortes investiert. 165 Mitarbeiter beschäftigt die Firma, davon 40 in der Entwicklungsabteilung. (nkd)